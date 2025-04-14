Тренер сборной Сербии: "Мы приглядели борцов из Азербайджана" - ИНТЕРВЬЮ - ЭКСКЛЮЗИВ

Интервью İdman.biz сЗиядом Алиевым, главным тренером женских сборных Сербии по вольной борьбе U-15, U-17 и U-20.

- Вы работали тренером в Азербайджане или начали свою карьеру здесь?

- Я много лет защищал честь сборной Азербайджана. Был чемпионом страны во всех возрастных группах и победителем международных турниров. Также выиграл золотую медаль на чемпионате мира среди молодежи. После завершения карьеры занялся тренерской деятельностью. Работал в Баку, а теперь - здесь.

- Как вы оказались в Сербии?

- Судьба. У меня 15-летний сын, который играет в футбол. Я привез его сюда на просмотр в «Партизан» и «Црвену Звезду». Нам пришлось остаться здесь, потому что ребенок понравился представителям Белграда. Я также обратился в Федерацию борьбы Сербии и предоставил информацию о себе. Наш соотечественник Юсиф Аббасов является вице-президентом организации. На этой неделе он также был избран представителем Сербии во Всемирной федерации борьбы. Аббасов также поддержал меня.

- А как так получилось, что вы вдруг оказались в составе национальной сборной, а не в составе какой-то клубной или городской команды?

- Я живу в Белграде уже два года. Но работаю со сборной с прошлого года. В отличие от греко-римской борьбы, вольная борьба в Сербии не очень развита. Им нужен был специалист. Юсиф Аббасов также предложил меня. Он предоставил информацию о моих результатах и ​​работе. Сербам это было интересно. Всем известно, что Азербайджан - страна борьбы, а ее тренеры - одни из лучших в мире. Мы поговорили, я представил свою программу, а затем мы приступили к работе. Одна из главных задач, поставленных передо мной, - разработка программы подготовки мужчин-борцов вольного стиля. Мы постоянно работаем над привлечением их к занятиям вольной борьбой.

- Какова сейчас ситуация в вашей команде и в Сербии?

- Вольная борьба здесь вступила в период развития. Проблема в нехватке специалистов. Греко-римская борьба была популярна в Сербии еще со времен Югославии. Чтобы вольная борьба достигла такого уровня, кто-то должен был приехать сюда работать, жить здесь или надо было пригласить какого-то специалиста. Причина, по которой они не пригласили тренера, заключается в том, что там нет борцов вольного стиля. Но наблюдается всплеск интереса к греко-римской борьбе.

- Тогда сравнивать ее с азербайджанской борьбой вообще нельзя.

- Разница очень большая. Мы не сможем сравнивать. И борцы греко-римского стиля превосходны. Все знают сербских спортсменов в этом виде спорта. Есть чемпионы Европы и мира. Результаты во всем мире нормальные.

- У вас не так много тренерского опыта. Интересно, получаете ли вы советы от опытных соотечественников по поводу своей работы?

- Честно говоря, нет. Я изучаю этот вопрос и расследую его или при необходимости обращаюсь за советом к местным специалистам. Поскольку занимаюсь этой работой уже много лет, то все еще учусь и расследую. Вот почему я спрашиваю кого-то о чем-то, чтобы не возникало проблем.

- Сможем ли мы увидеть вас в составе основной сборной Сербии в ближайшие годы?

- Всякое может случиться.

- А кого-тто приглядели из Азербайджана для сборной Сербии?

- Да. Потому что у сербов есть желание в будущем привести азербайджанских борцов в некоторые весовые категории. Это также инициатива Юсифа Аббасова. Мы хотим, чтобы наши местные спортсмены также были легионерами. Дагестанцев все видели, теперь пусть увидят и наших.

- Есть ли уже конкретные имена?

- Да. Но пока продолжаем изучать. Не буду раскрывать имена. Но могу сказать, что они в весовых категориях 65 кг, 70 кг и 125 кг.

- Видел, что вы следили за нашими борцами во время занятий в спортзале и даже снимали каждый их поединок. Это из патриотизма или вы «шпионите»?

- Я поддерживаю каждого из них, потому что они из Азербайджана. Сербы, которые знают меня здесь, также хорошо знают мою любовь к своему народу. Они даже изначально говорили, что приедет и сборная Азербайджана, будете ли вы их поддерживать? Я ответил положительно. В сборной есть и мои студенты. Я работал с Эльвином Аслановым около года над Гюнель Керимли (50 кг), которая завоевала серебряную медаль на Играх, и Гюлай Хасмамедовой (33 кг), занявшей третье место. У нас по-прежнему есть связи и общение.

- Вы сказали, что приехали в Сербию ради сына. На каком этапе сейчас его карьера?

- Мой сын Назим Алиев родился в 2010 году. Он играет на позициях под номерами 8 и 10. Является выпускником футбольной академии «Сабах» в Азербайджане. В апреле 2023 года он прошел просмотр в «Партизане». Они полюбили нас с первого дня прибытия и приняли в клуб. Но поскольку наши документы были подготовлены поздно, моего сына отправили во вторую команду. Поскольку уровень там был низким, мы обратились к другим скаутам. Нас отправили на просмотр в «Црвену Звезду», и, так сказать, с первого касания мяча моим сыном они сказали, что нам нужен этот парень. Он в этом клубе с августа 2023 года. Назим в команде U-15. Правда, он пока не сыграл ни в одном официальном матче. Это также связано с проблемами с документацией. Вид на жительство будет готов через месяц. В следующем году он будет выступать за команду U-16 «Црвена Звезда» из Белграда.

- Ваш сын также вызван в сборную Азербайджана U-15. Продолжит ли он играть за нашу сборную?

- Да. Его много раз приглашали в национальную сборную. В последний раз, когда его вызвали, у него была сломана рука, и он не смог поехать на сборы в Беларусь. Теперь все хорошо. Мы думаем, что моего сына ждет блестящая карьера. Цели высокие. Мы здесь, потому что есть потенциал. Если они не видят потенциала в ребенке, то не оставят его в ведущем клубе Белграда. Он первый азербайджанец в этой команде, и мы постараемся сделать так, чтобы он отличился.

Тахир Хумметов

İdman.biz