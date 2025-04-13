13 Апреля 2025
RU

Эльдениз Азизли: "В финале допустил тактические ошибки"

Борьба
Новости
13 Апреля 2025 21:08
16
Эльдениз Азизли: "В финале допустил тактические ошибки"

Азербайджанский борец Эльдениз Азизли проиграл финальный поединок чемпионата Европы из-за тактичесих ошибок.

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил титулованный азербайджанский «классик» Эльдениз Азизли, комментируя свое выступление на континентальном первенстве в Братислове (Словакия).

Спортсмен признал, что допустил ошибку в решающем поединке, и пообещал сделать выводы.

«Я был уверен, что стану чемпионом. Но иногда все идет не так, как ожидаешь. В финале проиграл из-за тактической ошибки. Это борьба — здесь возможно всё. Я не падаю духом, впереди чемпионат мира. Постараюсь не повторить эту ошибку», - цитирует Азизли пресс-служба национальной федерации борьбы.

Отметим, что в финале Азизли уступил россиянину Эмину Сефершоеву (UWW), заняв второе место.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Азербайджан на ЧЕ: четыре чемпиона Европы, два вице - чемпиона и семь бронзовых призеров
22:31
Борьба

Азербайджан на ЧЕ: четыре чемпиона Европы, два вице - чемпиона и семь бронзовых призеров

Азербайджанские "классики" могут занести себе в актив первенство в Словакии
Ислам Аббасов рассказал, кому посвятил долгожданную медаль ЧЕ
22:03
Борьба

Ислам Аббасов рассказал, кому посвятил долгожданную медаль ЧЕ

Бронзовый призер первенства континента поделился своим мнением об успехе в Словакии
ЧЕ: Мамедли, Джафаров и Гурбанов завоевали золото, Ганизаде взял бронзу - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
21:46
Борьба

ЧЕ: Мамедли, Джафаров и Гурбанов завоевали золото, Ганизаде взял бронзу - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Завершается первенство континента по борьбе
Появились новые подробности конфликта между Мамиашвили и Валиевым на ЧЕ
12:21
Борьба

Появились новые подробности конфликта между Мамиашвили и Валиевым на ЧЕ

По словам экс-тренер сборной России, другой на месте Чермена ударил обидчика цветами
Чемпионат Европы: Азизли взял серебро, Аббасов - бронзу, еще трое вышли в финал - ОБНОВЛЕНО
12 Апреля 23:14
Борьба

Чемпионат Европы: Азизли взял серебро, Аббасов - бронзу, еще трое вышли в финал - ОБНОВЛЕНО

В шестой день соревнований на ковер вышли борцы греко-римского стиля
Гурбан Гурбанов победил армянина
12 Апреля 16:43
Борьба

Гурбан Гурбанов победил армянина

Азербайджанский спортсмен начал соревнования, проходящие в столице Словакии Братиславе, с 1/8 финала

Самое читаемое

Винисиус играет на уровне чемпионата Саудовской Аравии. Самая жёсткая деградация сезона
11 Апреля 11:39
Мировой футбол

Винисиус играет на уровне чемпионата Саудовской Аравии. Самая жёсткая деградация сезона

Редкие голы не меняют ситуацию
Физиев и Садыхов также примут участие в турнире UFC в Баку - ВИДЕО
12 Апреля 13:17
MMA

Физиев и Садыхов также примут участие в турнире UFC в Баку - ВИДЕО

Рафаэль будет биться с чилийцем
"Манчестер Сити" предложил "Барселоне" € 275 млн за трансфер Ямаля
12 Апреля 09:00
Мировой футбол

"Манчестер Сити" предложил "Барселоне" € 275 млн за трансфер Ямаля

В случае перехода трансфер может стать самым дорогим в истории футбола
Чемпионат Европы: Азизли одолел армянского борца и вышел в финал, Алиева взяла бронзу - ВИДЕО- ОБНОВЛЕНО
11 Апреля 21:04
Борьба

Чемпионат Европы: Азизли одолел армянского борца и вышел в финал, Алиева взяла бронзу - ВИДЕО- ОБНОВЛЕНО

На ковер вышли шесть борцов сборной Азербайджана