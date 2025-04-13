Эльдениз Азизли: "В финале допустил тактические ошибки"

Азербайджанский борец Эльдениз Азизли проиграл финальный поединок чемпионата Европы из-за тактичесих ошибок.

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил титулованный азербайджанский «классик» Эльдениз Азизли, комментируя свое выступление на континентальном первенстве в Братислове (Словакия).

Спортсмен признал, что допустил ошибку в решающем поединке, и пообещал сделать выводы.



«Я был уверен, что стану чемпионом. Но иногда все идет не так, как ожидаешь. В финале проиграл из-за тактической ошибки. Это борьба — здесь возможно всё. Я не падаю духом, впереди чемпионат мира. Постараюсь не повторить эту ошибку», - цитирует Азизли пресс-служба национальной федерации борьбы.

Отметим, что в финале Азизли уступил россиянину Эмину Сефершоеву (UWW), заняв второе место.

İdman.biz