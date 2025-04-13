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ЧЕ: три финала азербайджанских "классиков" и шанс на бронзу

Борьба
Новости
13 Апреля 2025 12:01
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ЧЕ: три финала азербайджанских "классиков" и шанс на бронзу

Сегодня в Братиславе (Словакия) завершается чемпионат Европы по борьбе.

Как сообщает İdman.biz, в заключительный день соревнований трое азербайджанских борцов греко-римского стиля поборются за золотые медали, а еще один спортсмен — за бронзу.

Чемпионат Европы — Греко-римская борьба

60 кг, финал
Нихат Мамедли — Георги Тибилов (Сербия)

67 кг, финал
Хасрет Джафаров — Абу-Муслим Амаев (Болгария)

72 кг, утешительный поединок за бронзу
Ульви Ганизаде — Ален Мирзоян (UWW)

82 кг, финал
Гурбан Гурбанов — Эрик Сильвасси (Венгрия)

İdman.biz

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