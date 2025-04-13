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Появились новые подробности конфликта между Мамиашвили и Валиевым на ЧЕ

Борьба
Новости
13 Апреля 2025 12:21
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Появились новые подробности конфликта между Мамиашвили и Валиевым на ЧЕ

Вскрылись новые подробности скандального инцидента на чемпионате Европы по вольной борьбе, в центре которого оказались президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили и выступающий за Албанию бронзовый призер Олимпиады-2024 Чермен Валиев.

Как сообщает İdman.biz, об этом рассказал бывший главный тренер сборной России Дзамболат Тедеев.

По словам Тедеева, Мамиашвили после финала турнира подошел к Валиеву и назвал его предателем, заявив, что «это не его место на пьедестале».

«Хорошо, что парень сдержался, другой бы, возможно, заехал цветами по лысине. Могло быть и так», — отметил Тедеев.

Он также напомнил о похожем инциденте с участием Мамиашвили на Олимпиаде в Рио, когда тот ударил спортсменку из женской сборной.

Тедеев подчеркнул, что такие действия бросают тень на весь российский спорт и призвал пересмотреть роль подобных людей в спортивной системе.

Напомним, что участником конфликта стал и главный тренер сборной Азербайджана по вольной борьбе Хетаг Газюмов. Он заступился за своего земляка осетина Валиева в ответ на оскорбления в его адрес.

İdman.biz

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