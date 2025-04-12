Чемпионат Европы: стартуют пять азербайджанских борцов, шансы на золото и три бронзы

Продолжается чемпионат Европы по борьбе.
İdman.biz сообщает, что в шестой день соревнований, которые проходят в Братиславе, столице Словакии, на ковер выйдут борцы греко-римского стиля.
Соревнования начнутся в пяти весовых категориях, в остальных пяти категориях определятся победители. Постараются порадовать своих болельщиков и девять «классиков» сборной Азербайджана.
Пятеро из них проведут первые бои. Четверо наших борцов в этот же день поборются за медали. Один из наших борцов поборется за золото, двое - за бронзу и один примет участие в утешительном поединке.
Чемпионат Европы
12 апреля
Греко-римская борьба
55 кг
Эльдениз Азизли в финале встретится с Эмином Сефершаевым (UWW).
60 кг
В 1/8 финала Нихат Мамедли проведет схватку с литовцем Юстасом Петравичюсом.
63 кг
В бою за бронзовую медаль Мурад Мамедов встретится с победителем пары Тино Ояла (Финляндия) - Виталий Еременко (Молдова).
67 кг
В 1/8 финала Хасрат Джафаров проверит свои силы против швейцарца Андреаса Ветча.
72 кг
Ульви Ганизаде, который начнет соревнования в 1/8 финала, встретится с венгром Леванте Левалем.
82 кг
В 1/8 финала Гурбан Гурбанов проведет бой с Самвелом Григоряном (Армения).
87 кг
Ислам Аббасов встретится с победителем пары Карен Хачатрян (Армения)/Ярослав Фильчаков (Украина) в схватке за третье место.
97 кг
В 1/16 финала Мурад Ахмадиев проведет поединок с турецким игроком Бейтуллой Кайышдагом.
130 кг
В утешительном поединке Бека Канделаки встретится с Давидом Овасапяном (Армения).
Отметим, что бои континентального первенства, которые пройдут в спорткомплексе «X-Bionic», будут начинаться каждый день в 12:30 по бакинскому времени. Полуфиналы начнутся в 18:45, а схватки за медали - в 20:00.
İdman.biz