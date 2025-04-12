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Чемпионат Европы: стартуют пять азербайджанских борцов, шансы на золото и три бронзы

Борьба
Новости
12 Апреля 2025 10:49
12
Чемпионат Европы: стартуют пять азербайджанских борцов, шансы на золото и три бронзы

Продолжается чемпионат Европы по борьбе.

İdman.biz сообщает, что в шестой день соревнований, которые проходят в Братиславе, столице Словакии, на ковер выйдут борцы греко-римского стиля.

Соревнования начнутся в пяти весовых категориях, в остальных пяти категориях определятся победители. Постараются порадовать своих болельщиков и девять «классиков» сборной Азербайджана.

Пятеро из них проведут первые бои. Четверо наших борцов в этот же день поборются за медали. Один из наших борцов поборется за золото, двое - за бронзу и один примет участие в утешительном поединке.

Чемпионат Европы
12 апреля
Греко-римская борьба

55 кг
Эльдениз Азизли в финале встретится с Эмином Сефершаевым (UWW).

60 кг
В 1/8 финала Нихат Мамедли проведет схватку с литовцем Юстасом Петравичюсом.

63 кг
В бою за бронзовую медаль Мурад Мамедов встретится с победителем пары Тино Ояла (Финляндия) - Виталий Еременко (Молдова).

67 кг
В 1/8 финала Хасрат Джафаров проверит свои силы против швейцарца Андреаса Ветча.

72 кг
Ульви Ганизаде, который начнет соревнования в 1/8 финала, встретится с венгром Леванте Левалем.

82 кг
В 1/8 финала Гурбан Гурбанов проведет бой с Самвелом Григоряном (Армения).

87 кг
Ислам Аббасов встретится с победителем пары Карен Хачатрян (Армения)/Ярослав Фильчаков (Украина) в схватке за третье место.

97 кг
В 1/16 финала Мурад Ахмадиев проведет поединок с турецким игроком Бейтуллой Кайышдагом.

130 кг
В утешительном поединке Бека Канделаки встретится с Давидом Овасапяном (Армения).

Отметим, что бои континентального первенства, которые пройдут в спорткомплексе «X-Bionic», будут начинаться каждый день в 12:30 по бакинскому времени. Полуфиналы начнутся в 18:45, а схватки за медали - в 20:00.

İdman.biz

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