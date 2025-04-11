Чемпионат Европы: "Классики" начинают борьбу, шанс Жали Алиевой на бронзу

Продолжается чемпионат Европы по борьбе.
İdman.biz сообщает, что в пятый день соревнований, которые проходят в Братиславе, столице Словакии, начнутся соревнования борцов греко-римского стиля, и завершатся соревнования среди женщин.
На ковер выйдут пять «классиков» сборной Азербайджана. В женской борьбе в поединке за бронзовую медаль примет участие Жаля Алиева.
Чемпионат Европы
11 апреля
Женская борьба
57 кг
В поединке за бронзу Жаля Алиева сразится с Йенной Хемияе.
Греко-римская борьба
55 кг
Эльдениз Азизли начнет чемпионат с четвертьфинала. Его соперником станет победитель пары Корюн Саградян (Украина) - Вахтанг Лолуа (Грузия).
63 кг
В 1/8 финала Мурад Мамедов встретится с Глебом Макаренко (UWW).
77 кг
В 1/8 финала Санан Сулейманов проведет поединок с Ахметом Йылмазом из Турции.
87 кг
В 1/16 финала Ислам Аббасов встретится с Шимоном Шимоновичем (Польша).
130 кг
Бека Канделаки в 1/8 финала проведет схватку с Михаилом Вишницким (Украина).
Отметим, что поединки континентального первенства, которые проходят в спорткомплексе «X-Bionic», будут начинаться каждый день в 12:30 по бакинскому времени. Полуфиналы начнутся в 18:45, а схватки за медали - в 20:00.
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