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Чемпионат Европы: "Классики" начинают борьбу, шанс Жали Алиевой на бронзу

Борьба
Новости
11 Апреля 2025 11:35
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Чемпионат Европы: "Классики" начинают борьбу, шанс Жали Алиевой на бронзу

Продолжается чемпионат Европы по борьбе.

İdman.biz сообщает, что в пятый день соревнований, которые проходят в Братиславе, столице Словакии, начнутся соревнования борцов греко-римского стиля, и завершатся соревнования среди женщин.

На ковер выйдут пять «классиков» сборной Азербайджана. В женской борьбе в поединке за бронзовую медаль примет участие Жаля Алиева.

Чемпионат Европы
11 апреля

Женская борьба
57 кг
В поединке за бронзу Жаля Алиева сразится с Йенной Хемияе.

Греко-римская борьба
55 кг
Эльдениз Азизли начнет чемпионат с четвертьфинала. Его соперником станет победитель пары Корюн Саградян (Украина) - Вахтанг Лолуа (Грузия).

63 кг
В 1/8 финала Мурад Мамедов встретится с Глебом Макаренко (UWW).

77 кг
В 1/8 финала Санан Сулейманов проведет поединок с Ахметом Йылмазом из Турции.

87 кг
В 1/16 финала Ислам Аббасов встретится с Шимоном Шимоновичем (Польша).

130 кг
Бека Канделаки в 1/8 финала проведет схватку с Михаилом Вишницким (Украина).

Отметим, что поединки континентального первенства, которые проходят в спорткомплексе «X-Bionic», будут начинаться каждый день в 12:30 по бакинскому времени. Полуфиналы начнутся в 18:45, а схватки за медали - в 20:00.

İdman.biz

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