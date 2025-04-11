Георгий Мешвилдишвили: "Горжусь, что поднял флаг Азербайджана"

Азербайджанский борец вольного стиля Георги Мешвилдишвили, ставший чемпионом Европы, поделился эмоциями после своей победы на турнире, который проходил в Братиславе, передает İdman.biz.

“Финальный поединок действительно был трудным. Но я рад, что смог победить. Благодарю всех, кто меня поддерживал, в том числе Федерацию борьбы Азербайджана. Я постарался достойно выполнить все поставленные задачи. Я горжусь тем, что поднял флаг Азербайджана на вершину, — отметил спортсмен.

Мешвилдишвили завоевал золотую медаль в весовой категории до 125 кг, победив в финале представителя Грузии Соломона Манашвили.

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