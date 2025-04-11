11 Апреля 2025
RU

Георгий Мешвилдишвили: "Горжусь, что поднял флаг Азербайджана"

Борьба
Новости
11 Апреля 2025 00:10
25
Георгий Мешвилдишвили: "Горжусь, что поднял флаг Азербайджана"

Азербайджанский борец вольного стиля Георги Мешвилдишвили, ставший чемпионом Европы, поделился эмоциями после своей победы на турнире, который проходил в Братиславе, передает İdman.biz.

“Финальный поединок действительно был трудным. Но я рад, что смог победить. Благодарю всех, кто меня поддерживал, в том числе Федерацию борьбы Азербайджана. Я постарался достойно выполнить все поставленные задачи. Я горжусь тем, что поднял флаг Азербайджана на вершину, — отметил спортсмен.

Мешвилдишвили завоевал золотую медаль в весовой категории до 125 кг, победив в финале представителя Грузии Соломона Манашвили.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Сборная Азербайджана, выигравшая на ЧЕ, вернулась в Баку - ФОТО
10 Апреля 22:35
Борьба

Сборная Азербайджана, выигравшая на ЧЕ, вернулась в Баку - ФОТО

Азербайджанских спортсменов тепло встретили в аэропорту
Чемпионат Европы: Алена Колесник проиграла бронзовую схватку - ОБНОВЛЕНО
10 Апреля 21:45
Борьба

Чемпионат Европы: Алена Колесник проиграла бронзовую схватку - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанские спортсменки пока без медалей на ЧЕ

Михаил Мамиашвили: "У Азербайджана большое будущее, а Хетаг Газюмов профессионал своего дела" - ЭКСКЛЮЗИВ
10 Апреля 19:28
Борьба

Михаил Мамиашвили: "У Азербайджана большое будущее, а Хетаг Газюмов профессионал своего дела" - ЭКСКЛЮЗИВ

Глава ФСБР рассказал об инциденте во время церемонии награждения на ЧЕ в Братиславе
30-я золотая, 50-я бронзовая медаль на чемпионатах Европы
10 Апреля 12:47
Борьба

30-я золотая, 50-я бронзовая медаль на чемпионатах Европы

Это произошло на континентальном чемпионате, который проходит в Братиславе, столице Словакии
Скандал на ЧЕ с участием главы Федерации борьбы России и главного тренера сборной Азербайджана - ВИДЕО
10 Апреля 02:26
Борьба

Скандал на ЧЕ с участием главы Федерации борьбы России и главного тренера сборной Азербайджана - ВИДЕО

Хетаг Газюмов заступился за своего земляка
Али Рагимзаде: "Я не могу разрушить это заклятие"
10 Апреля 01:55
Борьба

Али Рагимзаде: "Я не могу разрушить это заклятие"

Четырехкратный бронзовый призер ЧЕ намерен стать чемпионом мира

Самое читаемое

"Карабах" ждут кардинальные изменения?
8 Апреля 14:37
Азербайджанский футбол

"Карабах" ждут кардинальные изменения?

Команда намерена расстаться с некоторыми игроками
Азербайджанский футболист, забивший 13 голов в одной игре: "Мечтаю играть за "Сабах"
8 Апреля 13:14
Азербайджанский футбол

Азербайджанский футболист, забивший 13 голов в одной игре: "Мечтаю играть за "Сабах"

Игрок хочет стать бомбардиром чемпионата
Скандал на ЧЕ с участием главы Федерации борьбы России и главного тренера сборной Азербайджана - ВИДЕО
10 Апреля 02:26
Борьба

Скандал на ЧЕ с участием главы Федерации борьбы России и главного тренера сборной Азербайджана - ВИДЕО

Хетаг Газюмов заступился за своего земляка
ЧЕ в Братиславе: три бронзы азербайджанских вольников и два шанса на золото
8 Апреля 21:35
Борьба

ЧЕ в Братиславе: три бронзы азербайджанских вольников и два шанса на золото

Во второй день соревнований, которые проходят в Братиславе, на ковер выйдут борцы вольного стиля