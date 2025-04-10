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Сборная Азербайджана, выигравшая на ЧЕ, вернулась в Баку - ФОТО

Борьба
Новости
10 Апреля 2025 22:35
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Сборная Азербайджана, выигравшая на ЧЕ, вернулась в Баку - ФОТО

Сборная Азербайджана по вольной борьбе, одержавшая победу в командном зачете на чемпионате Европы, вернулась из Братиславы в Баку.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на report.az, в аэропорту спортсменов встретили официальные лица Федерации борьбы Азербайджана, представители спортивной общественности, а также родные и близкие.

Напомним, что на чемпионате Европы в Словакии сборная завоевала одну золотую, одну серебряную и четыре бронзовые медали, набрав 119 очков и заняв первое место в командном зачете.

İdman.biz

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