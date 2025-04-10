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Михаил Мамиашвили: "У Азербайджана большое будущее, а Хетаг Газюмов профессионал своего дела" - ЭКСКЛЮЗИВ

Борьба
Новости
10 Апреля 2025 19:28
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Михаил Мамиашвили: "У Азербайджана большое будущее, а Хетаг Газюмов профессионал своего дела" - ЭКСКЛЮЗИВ

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили считает, что у сборной Азербайджана очень сильная команда, способная добиться отличных результатов.

Об этом в эксклюзивной беседе с İdman.biz заявил сам Мамиашвили, прокомментировав также инцидент во время церемонии награждения на чемпионате Европы по борьбе, проходящем в Словакии.

Напомним, в ходе церемонии глава ФСБР резко надел золотую медаль на бывшего российского борца Чермена Валиева, выступающего сейчас за Албанию, а также назвал его предателем. За спортсмена вступился земляк Валиева, главный тренер сборной Азербайджана по вольной борьбе Хетаг Газюмов.

Впрочем, Михаил Мамиашвили отрицает словесную перепалку с наставником национальной команды.

"Я не разговаривал с Газюмовым на чемпионате Европы в Братиславе. Последние восемь месяцев я вообще с ним не общался", — сказал Мамиашвили.

Однако информированные источники İdman.biz подтвердили, что инцидент между Мамиашвили и Газюмовым действительно имел место. Но, судя по всему, стороны решили не комментировать его публично, учитывая хорошие отношения между федерациями борьбы Азербайджана и России.

Что касается непосредственно инцидента во время церемонии награждения, Мамиашвили высказался следующим образом:

"Эту историю слишком раздули, она не стоит того, чтобы о ней столько говорить. Просто некоторые увидели в ней то, что хотели увидеть, и ухватились за это", — отметил он.

Глава ФСБР подчеркнул, что всегда следит за успехами азербайджанских борцов и радуется их успеху.

"У Азербайджана традиционно очень сильная команда и сильные борцы. Отлично поставленная профессиональная работа, которая дает свои плоды. Сейчас у сборной Азербайджана перспективная команда, которая способна добиваться еще больших успехов на международной арене", — добавил Мамиашвили.

Он также высказался о деятельности главного тренера сборной Азербайджана по вольной борьбе Хетага Газюмова.

"Я вижу, как мой друг Намик Алиев (вице-президент Федерации борьбы Азербайджана) переживает за своих ребят и уверен, что с такими профессионалами, как он, у азербайджанской борьбы большое будущее. К тому же в команде работает и наш осетин Хетаг Газюмов — профессионал своего дела, имеющий огромный опыт в борьбе", — заявил Мамиашвили.

Он также отметил, что с допуском российских борцов к участию в международных соревнованиях среди взрослых прекратится отток талантливых спортсменов за рубеж.

"Ожидаем, что такая тенденция закончится. Страны, массово привлекающие наших воспитанников, выбрали разрушительную для себя стратегию, не развивая свою борьбу. К тому же многие из тех, кто выступают за зарубежные сборные, продолжают тренироваться в России и развиваются благодаря российской школе борьбы", — добавил Мамиашвили.

İdman.biz

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