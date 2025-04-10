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30-я золотая, 50-я бронзовая медаль на чемпионатах Европы

Борьба
Новости
10 Апреля 2025 12:47
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30-я золотая, 50-я бронзовая медаль на чемпионатах Европы

Азербайджанские борцы вольного стиля достигли юбилейной отметки в медальном зачете чемпионата Европы.

Как сообщает İdman.biz, это произошло на континентальном чемпионате, который проходит в Братиславе, столице Словакии.

Золотая медаль, завоеванная Гиорги Мешвилдишвили, победившим всех своих соперников в весовой категории 125 кг, стала 30-м чемпионством азербайджанских борцов вольного стиля на континентальных чемпионатах.

Значимой стала и четвертая бронзовая медаль, завоеванная в Братиславе. Али Рагимзаде (65 кг) - обладатель 50-го третьего места в истории национальной сборной.

В целом наши борцы завоевали 108 наград в этом виде спорта. Из них 30 золотых, 28 серебряных и 50 бронзовых. По числу завоеванных медалей за всю историю соревнований, которые проводятся с 1911 года, наши борцы вольного стиля уступают только СССР, России, Болгарии и Турции.

Отметим, что с учетом всех трех видов борьбы наши спортсмены 69 раз становились чемпионами Европы, довольствовались 51 вторым и 68 третьими местами. Наши представители завоевали 188 медалей.

İdman.biz

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