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Али Рагимзаде: "Я не могу разрушить это заклятие"

Борьба
Новости
10 Апреля 2025 01:55
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Али Рагимзаде: "Я не могу разрушить это заклятие"

Азербайджанский борец вольного стиля Али Рагимзаде (65 кг) прокомментировал свою бронзовую медаль на чемпионате Европы, который проходит в Братиславе (Словакия), передает İdman.biz.

«Мы очень хорошо подготовились к этим соревнованиям. До чемпионата Азербайджана мы также проходили тренировочные сборы», — отметил борец.

Али рассказал, что уже в четвертый раз становится бронзовым призером чемпионата Европы, каждый раз уступая в полуфинале. «Я не могу разрушить это заклятие», — признался он.

Тем не менее, спортсмен выразил надежду на будущее: «Иншаллах, я стану чемпионом мира. Я бы хотел порадовать своих тренеров, федерацию и наш народ».

Рагимзаде подчеркнул, что очень верил в свою победу, но его соперник в этот раз оказался сильнее. Он также отметил, что в следующих соревнованиях постарается избежать ошибок.

В поединке за бронзу Рагимзаде победил украинца Андрея Свириду с убедительным результатом 4:0.

İdman.biz

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