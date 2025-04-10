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Сборная Азербайджана в пятый раз стала лучшей на ЧЕ - ФОТО

Борьба
Новости
10 Апреля 2025 01:19
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Сборная Азербайджана в пятый раз стала лучшей на ЧЕ - ФОТО

Сборная Азербайджана по вольной борьбе стала победителем чемпионата Европы, проходящего в столице Словакии — Братиславе (Словакия).

Как сообщает İdman.biz, наша команда набрала 119 очков и заняла первое место в общекомандном зачёте.

Представители Азербайджана опередили сборные Грузии (114 очков) и Турции (73 очка), заняв самую высокую ступень почётного пьедестала. Это уже пятый титул чемпионов Европы в истории азербайджанской сборной по вольной борьбе. Ранее команда становилась сильнейшей на континенте в 2009, 2017, 2022 и 2023 годах.

Отметим, что на этом чемпионате Европы сборная завершила выступление с шестью медалями: одна золотая, одна серебряная и четыре бронзовые.

В составе команды золотую медаль завоевал Георгий Мешвилдишвили (125 кг), серебро — у Османа Нурмагомедова (92 кг), бронзовые награды получили Ислам Базарганов (57 кг), Али Рагимзаде (65 кг), Кянан Гейбатов (70 кг) и Аганазар Новрузов (70 кг).

İdman.biz

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