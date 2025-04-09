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Азербайджанские борцы на чемпионате Европы: два старта, два финала и шанс на бронзу

Борьба
Новости
9 Апреля 2025 11:42
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Азербайджанские борцы на чемпионате Европы: два старта, два финала и шанс на бронзу

Продолжается чемпионат Европы по борьбе.

İdman.biz сообщает, что на третий день соревнований, которые проходят в Братиславе, столице Словакии, стартуют женские поединки.

Бои пройдут в пяти весовых категориях. На ковер выйдут два спортсменки сборной Азербайджана.

Сегодня также завершатся выступления борцов вольного стиля. Двое борцов нашей команды будут биться в финале, а третий проведет поединок за бронзовую медаль.

В первые два дня чемпионата в Братиславе наши борцы завоевали три бронзовые медали.

Чемпионат Европы
Женская борьба

55 кг
Эльнура Мамедова начнет соревнования с квалификакационного раунда. Ее соперницей станет румынка Беатрис Ферент.

59 кг
В четвертьфинале на ковер выйдет Алена Колесник. Ее соперница определится в схватке Фатма Шабан (Болгария) - Алеся Гетманава (UWW).

Вольная борьба
74 кг
Аганазар Новрузов сразится за бронзу с Рамазаном Рамазановым (Болгария).

92 кг
Осман Нурмагомедов встретится в финале с Дауреном Куруглиевым (Греция).

125 кг
В финале Гиорги Мешвилдишвили проведет бой с Соломоном Манашвили из Грузии.

Отметим, что схватки континентального первенства, которые пройдут в спорткомплексе «X-Bionic», будут начинаться каждый день в 12:30 по бакинскому времени. Полуфиналы начнутся в 18:45, а поединки за медали - в 20:00.

İdman.biz

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