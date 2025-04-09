Азербайджанские борцы на чемпионате Европы: два старта, два финала и шанс на бронзу

Продолжается чемпионат Европы по борьбе.

İdman.biz сообщает, что на третий день соревнований, которые проходят в Братиславе, столице Словакии, стартуют женские поединки.

Бои пройдут в пяти весовых категориях. На ковер выйдут два спортсменки сборной Азербайджана.

Сегодня также завершатся выступления борцов вольного стиля. Двое борцов нашей команды будут биться в финале, а третий проведет поединок за бронзовую медаль.

В первые два дня чемпионата в Братиславе наши борцы завоевали три бронзовые медали.

Чемпионат Европы

Женская борьба

55 кг

Эльнура Мамедова начнет соревнования с квалификакационного раунда. Ее соперницей станет румынка Беатрис Ферент.

59 кг

В четвертьфинале на ковер выйдет Алена Колесник. Ее соперница определится в схватке Фатма Шабан (Болгария) - Алеся Гетманава (UWW).

Вольная борьба

74 кг

Аганазар Новрузов сразится за бронзу с Рамазаном Рамазановым (Болгария).

92 кг

Осман Нурмагомедов встретится в финале с Дауреном Куруглиевым (Греция).

125 кг

В финале Гиорги Мешвилдишвили проведет бой с Соломоном Манашвили из Грузии.

Отметим, что схватки континентального первенства, которые пройдут в спорткомплексе «X-Bionic», будут начинаться каждый день в 12:30 по бакинскому времени. Полуфиналы начнутся в 18:45, а поединки за медали - в 20:00.

İdman.biz