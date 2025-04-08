Чемпионат Европы: стартуют пять азербайджанских борцов, еще четверо претендуют на бронзу

Продолжается чемпионат Европы по борьбе.
İdman.biz сообщает, что во второй день соревнований, которые проходят в Братиславе, столице Словакии, на ковер выйдут борцы вольного стиля.
Схватки пройдут в пяти весовых категориях. В остальных пяти категориях состоятся утешительные и медальные бои.
На ковер выйдут девять борцов сборной Азербайджана. Пятеро из них начнут соревнования, трое будут биться за бронзу, а еще один, который пока претендует на третье место, попробует свои силы в утешительном поединке.
Чемпионат Европы
Вольная борьба
57 кг
Ислам Базарганов будет бороться за бронзовую медаль. Его соперником станет победитель схватки Ивайло Тисов (Болгария) - Манвел Хндзрцян (Армения).
61 кг
Нуреддин Новрузов проведет свой первый бой в четвертьфинале. Ему предстоит встретиться со швейцарцем Нильсом Лейтертом.
65 кг
Али Рагимзаде поборется за бронзовую медаль. Его соперником станет победитель поединка Штефан Коман (Румыния) - Андрей Свирид (Украина).
70 кг
Кянан Гейбатов ждет своего соперника в схватке за бронзовую медаль. Ему предстоит встретиться с победителем боя Исмаил Мусукаев (Венгрия) – Виктор Войнович (Сербия).
74 кг
Аганазар Новрузов начнет соревнования в 1/8 финала. Его соперником будет Егор Акулич (UWW).
79 кг
В утешительном поединке примет участие Орхан Абасов. Его соперником станет словак Аксарбек Гулаев.
86 кг
Арсений Джиоев начнет соревнования с 1/8 финала. Его соперником станет Артур Найфонов (UWW).
92 кг
Осман Нурмагомедов выйдет на ковер в 1/8 финала. Он встретится с украинцем Денисом Сахалюком.
125 кг
Гиорги Мешвилдишвили начнет соревнования с четвертьфинала. Его соперником будет Владислав Байцаев (Венгрия).
Отметим, что поединки континентального первенства, которые пройдут в спорткомплексе «X-Bionic», будут начинаться каждый день в 12:30 по бакинскому времени. Полуфиналы начнутся в 18:45, а бои за медали - в 20:00.
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