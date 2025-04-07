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Самого титулованного российского борца не пустили на ЧЕ

Борьба
Новости
7 Апреля 2025 22:39
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Самого титулованного российского борца не пустили на ЧЕ

Двукратный олимпийский чемпион и 6-кратный чемпион мира по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев объявил, что не сможет принять участие в чемпионате Европы – 2025, который проходит в Братиславе. Главной причиной стало отсутствие разрешения на въезд в Словакию, сообщает İdman.biz.

Ранее борец допускал возможность поездки, ожидая получения визы, однако, по его словам, несмотря на готовность и настрой, ситуация не изменилась. Садулаев с сожалением отметил, что это уже не первый подобный случай, но выразил уверенность, что всё происходит по воле Всевышнего.

Спортсмен пожелал удачи сборной России, подчеркнув важность выступлений без травм, и завершил своё обращение цитатой из хадиса пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), напомнив о неизменности предопределения.

İdman.biz

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