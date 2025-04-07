Гимназиада: победные комментарии чемпионов

«Я очень хорошо подготовился к соревнованиям».

Об этом корреспонденту İdman.biz в Златиборе заявил борец вольного стиля сборной Азербайджана Эльман Исмайлов (38 кг), ставший победителем Спортивных игр Гимназиады, проходящих в Сербии.

Спортсмен, завоевавший для нашей команды первую золотую медаль, сказал, что очень рад этому:

«Самый сложный поединок был с украинцем в финале. Я боролся уверенно и занял первое место. Счастлив, что завоевал для нашей команды первую золотую медаль».

Другой победитель Гимназиады Ибрагим Гасанов (44 кг) также подчеркнул пользу хороших сборов:

«Я хотел стать чемпионом, и мне это удалось. Что касается поединков, то встреча с моим иранским соперником в финале была сложной. Но я вышел на ковер с полной мотивацией. Верил, что одержу победу».

Отметим, что сборная Азербайджана по вольной борьбе завершила Гимназиаду с двумя золотыми, тремя серебряными и пятью бронзовыми медалями.

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