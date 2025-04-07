Гимназиада: победные комментарии чемпионов

«Я очень хорошо подготовился к соревнованиям».
Об этом корреспонденту İdman.biz в Златиборе заявил борец вольного стиля сборной Азербайджана Эльман Исмайлов (38 кг), ставший победителем Спортивных игр Гимназиады, проходящих в Сербии.
Спортсмен, завоевавший для нашей команды первую золотую медаль, сказал, что очень рад этому:
«Самый сложный поединок был с украинцем в финале. Я боролся уверенно и занял первое место. Счастлив, что завоевал для нашей команды первую золотую медаль».
Другой победитель Гимназиады Ибрагим Гасанов (44 кг) также подчеркнул пользу хороших сборов:
«Я хотел стать чемпионом, и мне это удалось. Что касается поединков, то встреча с моим иранским соперником в финале была сложной. Но я вышел на ковер с полной мотивацией. Верил, что одержу победу».
Отметим, что сборная Азербайджана по вольной борьбе завершила Гимназиаду с двумя золотыми, тремя серебряными и пятью бронзовыми медалями.
İdman.biz