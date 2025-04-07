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Три азербайджанских вольника проиграли в полуфинале ЧЕ - ОБНОВЛЕНО

Борьба
Новости
7 Апреля 2025 21:23
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Три азербайджанских вольника проиграли в полуфинале ЧЕ - ОБНОВЛЕНО

Сегодня стартовал чемпионат Европы по борьбе.

İdman.biz сообщает, что в первый день соревнований в Братиславе, столице Словакии, на ковер вышли борцы вольного стиля.

Квалификационные поединки проходят в пяти весовых категориях. В соревнованиях принимают участие пять борцов сборной Азербайджана.

Вольная борьба
57 кг
Ислам Базарганов начал соревнования с четвертьфинала. Он вышел в полуфинал, победив турка Мухаммета Каравуша со счетом 8:1. В полуфинале Ислам проиграл Начину Мангусту (UWW) со счетом 0:5 и поборется за бронзовую медаль.

65 кг
В 1/8 финала Али Рагимзаде встретился с бельгийцем Аюбом Мусаевым. Наш борец, одержавший победу со счетом 7:2, вышел в четвертьфинал. В следующем поединке наш спортсмен с полным превосходством (10:0) победил немца Нико Мегерле и вышел в полуфинал. В полуфинале Рагимзаде уступил французу Хамзату Арсамерзоеву со счетом 3:4 и оспорит бронзовую медаль.

70 кг
Кянан Гейбатов в квалификационном раунде встретился с австрийцем Бенедиктом Хубером. Азербайджанский спортсмен одержал победу с полным преимуществом (10:0) и вышел в четвертьфинал. В четвертьфинальном поединке он победил болгарина Михаила Георгиева со счетом 4:1. В полуфинале Гейбатов потерпел поражение от Давида Баева (UWW) со счетом 0:3 и также оспорит бронзовую медаль.

79 кг
В квалификационном раунде Орхан Абасов встретился с французом Зелимханом Гаджиевым и проиграл со счетом 5:9.

97 кг
Абубакр Абакаров в отборочном туре встречался с украинцем Василием Совой. Наш спортсмен, одержавший победу с «туше» (9:5), вышел в четвертьфинал. На этом этапе он проиграл венгру Рихарду Веге со счетом 2:5.

Отметим, что поединки континентального первенства, которые пройдут в спорткомплексе «X-Bionic», будут начинаться каждый день в 12:30 по бакинскому времени. Полуфиналы начнутся в 18:45, а бои за медали - в 20:00.

İdman.biz

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