Прогноз от искусственного интеллекта: кто из азербайджанских борцов завоюет медали на ЧЕ

В Братиславе (Словакия) в понедельник, 7 апреля, стартует чемпионат Европы по борьбе, на котором Азербайджан будет представлен сильнейшими спортсменами.

Как передает İdman.biz, одна из продвинутых моделей искусственного интеллекта ChatGPT дал свой прогноз по возможным результатам азербайджанских борцов на предстоящем первенстве.

Заметим, что прогнозы основаны на предыдущих достижениях спортсменов и текущей информации об их форме. Очевидно, что фактические результаты могут отличаться в зависимости от множества факторов, включая жеребьевку, состояние здоровья и подготовку соперников.

Вольная борьба:

Ислам Базарганов (57 кг): Учитывая его предыдущие выступления, включая бронзовую медаль на прошлогоднем чемпионате Европы, Базарганов имеет хорошие шансы повторить этот успех и вновь подняться на пьедестал.

Нураддин Новрузов (61 кг): Новрузов ранее демонстрировал стабильные результаты, что позволяет рассчитывать на его попадание в число призеров, возможно, на бронзовую медаль.

Али Рагимзаде (65 кг): С учетом его предыдущих достижений, включая бронзу на прошлом чемпионате Европы, Рагимзаде может повторить этот результат и вновь завоевать бронзовую награду.

Арсений Джиоев (86 кг): Недавний чемпион Европы среди борцов до 23 лет, Джиоев имеет потенциал для завоевания медали, вероятно, бронзовой, на взрослом уровне.

Осман Нурмагомедов (92 кг): Стабильные выступления Нурмагомедова позволяют предположить его попадание в число призеров, возможно, с бронзовой медалью.

Абубакр Абакаров (97 кг): Учитывая его опыт и предыдущие результаты, Абакаров может претендовать на серебряную медаль в своей весовой категории.

Гиорги Мешвилдешвили (125 кг): Как бронзовый призер Олимпиады в Париже, Мешвилдешвили является одним из фаворитов на золото в своей категории.

Женская борьба:

Эльнура Мамедова (55 кг): Чемпионка Европы среди спортсменок до 23 лет, Мамедова имеет хорошие шансы на медаль, вероятно, бронзовую, на взрослом чемпионате.

Жаля Алиева (57 кг): Первая в истории Азербайджана чемпионка мира среди спортсменок до 23 лет, Алиева может претендовать на серебряную медаль в своей категории.

Алена Колесник (59 кг): Действующая чемпионка Европы, Колесник является фаворитом на золото и может подтвердить свой статус на этом чемпионате.

Греко-римская борьба:

Эльданиз Азизли (55 кг): Многократный чемпион мира и Европы, Азизли является главным претендентом на золотую медаль в своей категории.

Нихат Мамедли (60 кг): Действующий чемпион Европы, Мамедли имеет высокие шансы на повторение своего успеха и завоевание золота.

Мурад Мамедов (63 кг): Как действующий чемпион мира, Мамедов является фаворитом на золотую медаль в своей категории.

Хасрат Джафаров (67 кг): Бронзовый призер Олимпиады в Париже и действующий чемпион Европы, Джафаров имеет все шансы на завоевание золота.

Ульви Ганизаде (72 кг): Чемпион мира, Ганизаде может рассчитывать на медаль, вероятно, серебряную, учитывая сильную конкуренцию в его категории.

Санан Сулейманов (77 кг): Несмотря на неудачное начало года, Сулейманов настроен на медаль чемпионата Европы, возможно, бронзовую.

Бека Канделаки (130 кг): Обладатель бронзовой медали прошлого чемпионата Европы, Канделаки может повторить этот результат и вновь завоевать бронзу.

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