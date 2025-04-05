Борцовские расклады чемпионата Европы

В преддверии чемпионата Европы, который пройдет 7-13 апреля в Братиславе (Словакия), Объединенный мир борьбы отметил главных претендентов на награды.

Как передает İdman.biz, организация назвала и азербайджанских борцов в качестве одних из фаворитов.

«В греко-римской борьбе Азербайджан будет представлен тремя чемпионами мира прошлого года, а также другими сильными атлетами. Нихат Мамедли (60 кг) столкнется с мощной конкуренцией, ведь среди претендентов на золото – Виктор Чобану (Молдова), Георгий Тибилов (Сербия) и Садык Лалаев (UWW).

Эльданиз Азизли (55 кг) является фаворитом на золото, несмотря на отсутствие на предыдущем ЧМ. Сложный путь ожидает чемпиона мира Ульву Ганизаде (Азербайджан). Среди потенциальных фаворитов – двукратный серебряный призер Олимпийских игр Парвиз Насибов (Украина), а также чемпионы мира Ибрагим Ганем (Франция) и Али Арсалан (Сербия).

В весе до 67 кг бронзовый призер Олимпиады в Париже и действующий чемпион Хасрат Джафаров будет стремится к третьей подряд золотой медали. Он травмировал ухо на турнире в Загребе в январе, но будет готов к чемпионату Европы. Руслан Бичурин (UWW), возвращается с надеждой взять реванш за свое поражение в финале у азербайджанца.

Действующий чемпион мира Мурад Мамедов (63 кг) будет оспаривать второе подряд золото. Его конкурент Керем Кемаль (Турция).

Санан Сулейманов (77 кг) не слишком удачно начал год, став пятым на турнире в Загребе, но он настроен на медаль чемпионата Европы», - подчеркивает сайт UWW.

В вольной борьбе организация выделила Гиорги Мешвилидишвили (125). «Бронзовый призер Олимпиады в Париже будет фаворитом на золото вместе с Зелимханом Хизриевым (UWW), завоевавшим серебро турнира мировой серии». Также были отмечены другие наши «вольники» Абубакр Абакаров (92 кг), Нураддин Новрузов (61 кг), Осман Нурмагомедов (92 кг) и Арсений Джиоев (86 кг), способные подняться на пьедестал.

В женской борьбы UWW выделил троих спортсменок сборной Азербайджана, способных побороться за медали: «Чемпионка Европы Алена Колесник (59 кг) и ее соперница по тому финалу Алина Филиппович (Украина) вновь выйдут на ковер в Братиславе.

Первая в истории Азербайджана чемпионка мира среди спортсменок до 23 лет Жаля Алиева (57 кг) также поборется за награды.

В весе до 53 кг остается интрига: сумеет ли четырехкратная участница Олимпиад Мария Преволараки (Греция) наконец-то завоевать золото чемпионата Европы? Однако на пути к титулу встанут чемпионка Европы U-23 Эльнура Мамедова (Азербайджан), действующая чемпионка Европы Андреа Ана (Румыния), бронзовая медалистка прошлого года Зейнеп Етгил (Турция) и Наталия Малышева (UWW)», - подчеркнул UWW.

Также организация добавила, что в отсутствии Марии Стадник вес до 50 получит новую чемпионку Европы.

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