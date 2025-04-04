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Ульву Ганизаде: "Надеюсь, на этот раз мы выиграем больше медалей"

Борьба
Новости
4 Апреля 2025 17:52
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Ульву Ганизаде: "Надеюсь, на этот раз мы выиграем больше медалей"

«Верю, что мы хорошо выступим на чемпионате Европы».

Об этом İdman.biz рассказал член сборной Азербайджана по греко-римской борьбе Ульву Ганизаде (72 кг).

Он оценил ход подготовки к главному старту континента, который пройдет в Братиславе (Словакия):

«Обычно у меня возникают проблемы со здоровьем накануне соревнований. К счастью, в этот раз все хорошо. Подготовка к чемпионату прошла на высоком уровне. Мы участвовали в тренировочных сборах в Хорватии и в Баку».

Ганизаде заявил, что сборная полностью готова к континентальному первенству:

«Верю, что ожидания оправдаются, мы добьемся хороших результатов на этом соревновании. Как вы знаете, в прошлом году мы как команда выступили на высоком уровне и на чемпионате Европы, и на чемпионате мира в Тиране. На прошлогоднем чемпионате Европы наши борцы греко-римского стиля завоевали три золотые медали. Надеюсь, что на этот раз мы завоюем больше медалей как команда. Потому что нам всегда это удается».

Отметим, что в соревнованиях, которые пройдут с 7 по 13 апреля, наши борцы греко-римского стиля выступят под руководством главного тренера Александра Тараканова, старшего тренера Ровшана Байрамова и тренеров Эльвина Мурсалиева, Гасана Алиева и Кямрана Мамедова.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

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