Сборная Азербайджана назвала состав на чемпионат Европы

Определился состав сборной Азербайджана по борьбе на чемпионат Европы, который пройдет 7-13 апреля в Братиславе (Словакия).

Как сообщает İdman.biz, в состав сборной Азербайджана вошло 24 спортсмена.

В вольной борьбе заявлены Ислам Базарганов (57 кг), Нураддин Новрузов (61 кг), Али Рагимзаде (65 кг), Кянан Гейбатов (70 кг), Аганазар Новрузов (74 кг), Орхан Абасов (79 кг), Арсений Джиоев (86 кг), Осман Нурмагомедов (92 кг), Абубакр Абакаров (97 кг), Гиорги Мешвилдишвили (125 кг).

В греко-римской борьбе на ковер выйдут Эльдениз Азизли (55 кг), Нихат Мамедли (60 кг), Мурад Мамедов (63 кг), Хасрат Джафаров (67 кг), Ульви Ганизаде (72 кг), Санан Сулейманов (77 кг), Гурбан Гурбанов (82 кг), Ислам Аббасов (87 кг), Мурад Ахмадиев (97 кг), Бека Канделаки (130 кг).

В состав команды по женской борьбе вошли Эльнура Мамедова (53 кг), Жаля Алиева (57 кг), Алена Колесник (59 кг) и Рузанна Мамедова (65 кг).

İdman.biz