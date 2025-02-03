UWW: "Спасибо за службу нашему виду спорта, Мария Стадник" - ФОТО

«Официально конец эпохи».

Как передает İdman.biz, так Объединенный мир борьбы (UWW) отреагировал на завершение карьеры Марии Стадник.

UWW выделил вклад многолетнего лидера сборной Азербайджана в мировую борьбу.

«Мария Стадник - одна из тройки лучших женских борцов всех времен. Она объявила, что уходит из спорта после карьеры, которая включала пять поездок на Олимпийские игры, четыре олимпийские медали, два титула чемпионки мира и десять европейских золотых наград.

Спасибо за вашу службу нашему великому виду спорта, Мария Стадник», - говорится в посте UWW в социальной сети.

İdman.biz