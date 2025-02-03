Тогрул Аскеров: "Именно это вывело Марию на вершину"

«К счастью, нам повезло иметь такую ​​спортсменку, как Мария».

Об этом İdman.biz заявил исполняющий обязанности главного тренера женской сборной Азербайджана по борьбе Тогрул Аскеров.

Он поделился своими мыслями о завершении карьеры олимпийской призерки, чемпионки мира и Европы Марии Стадник:

"Мария никому не дает шанса, даже на обычных тренировках. Ей все равно, моложе ли спортсменка перед ней на пять лет или старше на десять. Она ни с кем не идет на компромисс и не создает условий, при которых кто-то мог бы подумать о том, чтобы набрать в схватке с ней очки. Именно эта черта характера вывела Марию на вершину".

Олимпийский чемпион заявил, что сейчас их главная цель как команды - подготовить таких спортсменов, как Стадник:

"Основную часть нашей борцовской команды составляют подростки и молодежь. Мария также делает все возможное, чтобы помочь заполнить пустоту, которая может возникнуть после этого. Сейчас в нашей команде есть такие перспективные спортсменки, как Жаля Алиева, Рузанна Мамедова, Гюнай Гурбанова, Гюльтекин Ширинова. Все они - победители национальных и мировых чемпионатов. В целом, в последнее время наблюдается значительное развитие женской борьбы. Мы наблюдаем значительный рост числа таких случаев, особенно по сравнению с тем, что было семь-восемь лет назад. Действительно, в наших регионах число женщин-борцов возросло, хотя и не так значительно, как мальчиков. В настоящее время мы не наблюдаем серьезных проблем в женской борьбе. Необходимую поддержку оказывают Министерство молодежи и спорта, Национальный олимпийский комитет и Федерация борьбы Азербайджана. Мы также делаем все возможное, чтобы проводить наши тренировочные сборы за рубежом. Мы возим девочек на все соревнования, когда это возможно. Даже если мы ожидаем медалей от двух из них, мы едем на соревнования с семью или восемью борцами".

Он также прокомментировал вопрос о легионерах в женской борьбе:

"Легионеры есть по всему миру, во всех видах спорта. Так было 20 лет назад, так будет и через 20 лет. Кто сильнее, тот и побеждает. Победит тот, кто победит. Сегодня, если вы хотите стать чемпионом, национальность вашего соперника не имеет значения. Если ты сильный, ты справишься, вот и все".

Отметим, что вчера Мария Стадник объявила о завершении карьеры.

Айтадж Сахяд

İdman.biz