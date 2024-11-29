Состоится чемпионат Азербайджана по борьбе

С 24 по 27 декабря в Бакинском Дворце спорта пройдет чемпионат Азербайджана по греко-римской и вольной борьбе.

Как сообщает İdman.biz, борцы, завоевавшие медали на соревнованиях, организованных совместно Федерацией борьбы Азербайджана с Министерством молодежи и спорта, будут включены в состав национальных сборных.

Помимо местных судей, чемпионат будут обслуживать рефери, приглашенные из-за пределов страны. В первые два дня определятся чемпионы страны по греко-римской борьбе, а в последние два дня - по вольной борьбе. Первые поединки начнутся в 10:00, а медальные - в 17:00.

Отметим, что вход на арену свободный.

İdman.biz