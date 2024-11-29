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Тертерский семинар тренеров по борьбе - ФОТО

Борьба
Новости
29 Ноября 2024 00:59
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Тертерский семинар тренеров по борьбе - ФОТО

Продолжается Всереспубликанский семинар тренеров по борьбе.

Как сообщает İdman.biz, сегодня в городе Тертер состоялся очередной этап семинара.

В мероприятии приняли участие региональные тренеры Тертерского, Шушинского, Ханкендинского, Агдамского, Агджабединского, Бардинского, Физулинского, Ходжалинского и Ходжавендского районов. Теоретическая часть семинара прошла в Молодёжном центре.

Заведующий отделом спорта Карабахского регионального управления молодежи и спорта Шахрам Гулиев поблагодарил Федерацию борьбы Азербайджана (AGF) за организацию данного семинара. На мероприятии были озвучены существующие проблемы и недостатки борьбы в этом регионе.

Председатель судейской коллегии AGF Гариб Алиев рассказал о правилах соревнований и отметил, что проведение местных соревнований с целью дальнейшего возрождения борьбы в этом регионе в будущем является целесообразным. Своим опытом с коллегами поделились тренер сборной U-20 по вольной борьбе Назим Алиджанов и тренер сборной по греко-римской борьбе U-17 Назим Ахмедов. Судья категории I-S Сади Гулиев продемонстрировал видео с различными схватками и объяснил подсчет очков за выполненные приемы в них.

Практическая часть мероприятия прошла в Тертерском олимпийском спортивном комплексе. На образцовых тренировках, проведенных под руководством Назима Алиджанова, были продемонстрированы различные приемы.

Отметим, что очередной тур Всереспубликанского семинара тренеров по борьбе пройдет 3 декабря в Лянкяране.

İdman.biz

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