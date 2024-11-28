Эльдениз Азизли и Ульви Ганизаде лидируют

Объединенный союз борьбы (UWW) объявил итоговую рейтинговую таблицу 2024 года.

Как сообщает İdman.biz, два азербайджанских борца заняли первые места в списке, опубликованном на официальном сайте организации.

В греко-римской борьбе Эльдениз Азизли (55 кг) и Ульви Ганизаде (72 кг) заняли лидирующие позиции в своих весовых категориях. Нихат Мамедли (63 кг), Хасрат Джафаров (67 кг) и Санан Сулейманов (77 кг) заняли второе место.

Среди борцов вольного стиля лучшего результата добился Нуреддин Новрузов (61 кг). Он второй.

В женской борьбе лучший результат у Алены Колесник (59 кг), занявшей третье место.

Отметим, что при составлении списка учитывались результаты Олимпийских игр, чемпионатов мира и континента, а также рейтинговых турниров.

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