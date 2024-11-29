Федерация борьбы обеспечила "Локомотив" необходимым инвентарем - ФОТО

Федерация борьбы Азербайджана (AGF) продолжает свою деятельность в направлении улучшения материально-технической базы и инфраструктуры.

Как сообщает İdman.biz, AGF передала секции борьбы спортивного общества «Локомотив», действующей в поселке Баладжары города Баку, необходимый инвентарь и оказала материально-техническую помощь.

Представители федерации ознакомились с условиями, созданными в секции с богатыми борцовскими традициями. На мероприятии выступили член исполкома AGF, олимпийский и трехкратный чемпион Европы Намик Абдуллаев, главный тренер сборной U-20 по вольной борьбе, первый чемпион мира в период независимости страны Ариф Абдуллаев, тренер сборной U-20 по греко-римской борьбе, олимпийский призер Эмин Ахмедов и региональный координатор AGF Эльфаг Сафаров.

Они вспомнили о борцовских традициях «Локомотива» и сказали, что верят, что после поддержки федерации эта школат выпустит победителей и призеров престижных соревнований.

В настоящее время под руководством тренеров Фуада Айдынлы, Амиля Мамедова, Ибрагима Гадиева и Хабиба Нурулу в секции борьбы "Локомотива" тренируются более 150 спортсменов всех возрастных групп по греко-римской и вольной борьбе.

Отметим, что выпускники этой школы Заур Алиев, Турал Ахмедов, Асмер Джанкуртаран, Фатима Байрамова, Худаяр Керимов, Эльшад Аббасов, Нихат Магеррамов и Гюльнар Агададашова стали победителями и призерами престижных соревнований.

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