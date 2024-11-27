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Всереспубликанский семинар в Гяндже - ФОТО

Борьба
Новости
27 Ноября 2024 23:57
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Всереспубликанский семинар в Гяндже - ФОТО

Продолжается Всереспубликанский семинар тренеров по борьбе.

Как сообщает İdman.biz, сегодня в Гяндже прошел очередной этап семинара.

В мероприятии приняли участие тренеры-преподаватели по борьбе этого города, а также Нафталанского, Шамкирского, Дашкесанского, Гейгельского, Геранбойского и Самухского районов. Как теоретическая, так и практическая часть семинара прошла в Гянджинской спортивной средней школе. Вугар Халилов, заведующий отделом спорта Гянджа-Дашкесанского районного управления молодежи и спорта, отметил, что традиционно проводимый семинар сыграл большую роль в развитии борьбы. Председатель судейской коллегии Гариб Алиев разъяснил правила соревнований, весовые категории, уход с ковра и т.д. Тренер сборной по вольной борьбе U-20 Назим Алиджанов и тренер сборной по греко-римской борьбе U-17 Назим Ахмедов уделили внимание проблемам физической подготовки, борьбы и изменения веса борцов, участвующих в национальных соревнованиях. Позже судья категории I-S Сади Гулиев прокомментировал видеоизображениями решений арбитра, принятых в различных поединках.

В практической части мероприятия Н.Алиджанов провел тренировке по вольной борьбе, а Н.Ахмедов - по греко-римской.

Отметим, что очередной тур Всереспубликанского семинара тренеров по борьбе пройдет завтра в городе Тертер.

İdman.biz

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