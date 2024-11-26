26 Ноября 2024
RU

МОШЕННИЧЕСТВО от имени наших знаменитых спортсменов

Борьба
Новости
26 Ноября 2024 12:04
38
МОШЕННИЧЕСТВО от имени наших знаменитых спортсменов

Бывший азербайджанский борец греко-римского стиля Талех Мамедов был обманут.

Об этом İdman.biz рассказал сам призер чемпионатов мира и Европы.

Мамедов рассказал, что мошенники собрали крупную сумму денег, используя имена нескольких известных спортсменов:

"Я получил сообщение от медалиста Олимпийских игр, чемпионата мира и чемпиона Европы о том, что он у мастера и что на его банковской карте закончились деньги. У меня срочно попросили 200 манатов. А я, не позвонив, отправил деньги. У меня не было номера этого человека. Мы соседи, поэтому я подумал, что всякое может случиться. Потом мне позвонили. Сказали, что просят у нас деньги от твоего имени. Это ты просишь деньги? После этого я понял, что меня обманули. Я позвонил бывшему боксеру Теймуру Мамедову, и он сказал, что от его имени тоже уже неделю просят деньги".

Борец-ветеран подчеркнул, что уже обращался по этому поводу в правоохранительные органы:

"Деньги собираются от моего имени и имени нескольких спортсменов. Использовав мое имя, кто-то уже получил до 3-4 тысяч манатов. Если от нашего имени попросят у кого-то деньги, пожалуйста, не давайте его никому. В правоохранительные органы уже обратились и, наверняка, те, кто это сделал, будут найдены".

Отметим, что с подобной ситуацией ранее сталкивался и игрок сборной Азербайджана Махир Эмрели.

Эмин Ага

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Наша сборная завершила Кубок мира с двумя медалями
08:51
Борьба

Наша сборная завершила Кубок мира с двумя медалями

Эльшан Дуньямалиев и Адиль Адильзаде (82 кг) завоевали бронзовые медали
Олимпийский призер из Западного Азербайджана: "Мы хотим вернуться на свои земли и жить там"
25 Ноября 16:11
Борьба

Олимпийский призер из Западного Азербайджана: "Мы хотим вернуться на свои земли и жить там"

36-летний спортсмен, родом из города Ереван, выразил желание снова увидеть родину
Участник Отечественной войны, возобновивший борцовскую карьеру: "После автокатастрофы я взял паузу в спорте"
25 Ноября 15:26
Борьба

Участник Отечественной войны, возобновивший борцовскую карьеру: "После автокатастрофы я взял паузу в спорте"

Афган Хашалов объяснил причину перерыва в спорте
Ариф Нифтуллаев: "Если я это сделаю, в азербайджанской борьбе откроется новая страница" - ИНТЕРВЬЮ
25 Ноября 14:27
Борьба

Ариф Нифтуллаев: "Если я это сделаю, в азербайджанской борьбе откроется новая страница" - ИНТЕРВЬЮ

Азербайджанский борец греко-римского стиля рассказал о целях подготовки
Азербайджанский борец завоевал бронзовую медаль
23 Ноября 21:35
Борьба

Азербайджанский борец завоевал бронзовую медаль

В Казахстане прошел международный турнир по казахской борьбе среди взрослых
Туран Байрамов: "Это было давно, скандал исчерпан" - ИНТЕРВЬЮ
23 Ноября 13:12
Борьба

Туран Байрамов: "Это было давно, скандал исчерпан" - ИНТЕРВЬЮ

Член сборной Азербайджана по вольной борьбе рассказал о своем состоянии после травмы

Самое читаемое

Гурбан Гурбанов о сборной: "Пожалуйста, больше не спрашивайте меня об этом"
23 Ноября 20:00
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов о сборной: "Пожалуйста, больше не спрашивайте меня об этом"

Главный тренер "Карабаха" прокомментировал победу над "Сабаилом"
"Карабах" и "Нефтчи" победили - ВИДЕО
23 Ноября 20:52
Азербайджанский футбол

"Карабах" и "Нефтчи" победили - ВИДЕО

Последние матчи тура пройдут завтра
Какие звезды будут зажигать в азербайджанской волейбольной лиге?
25 Ноября 18:00
Волейбол

Какие звезды будут зажигать в азербайджанской волейбольной лиге?

В предстоящем чемпионате Азербайджана по волейболу среди мужских команд подбирается солидная компания известных игроков
"А вратаря вы с собой не взяли?": 23 голкипера за 32 года - РАССЛЕДОВАНИЕ
23 Ноября 16:05
Азербайджанский футбол

"А вратаря вы с собой не взяли?": 23 голкипера за 32 года - РАССЛЕДОВАНИЕ

Сборная Азербайджана потерпела в 2024-м году полное фиаско