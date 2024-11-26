МОШЕННИЧЕСТВО от имени наших знаменитых спортсменов

Бывший азербайджанский борец греко-римского стиля Талех Мамедов был обманут.

Об этом İdman.biz рассказал сам призер чемпионатов мира и Европы.

Мамедов рассказал, что мошенники собрали крупную сумму денег, используя имена нескольких известных спортсменов:

"Я получил сообщение от медалиста Олимпийских игр, чемпионата мира и чемпиона Европы о том, что он у мастера и что на его банковской карте закончились деньги. У меня срочно попросили 200 манатов. А я, не позвонив, отправил деньги. У меня не было номера этого человека. Мы соседи, поэтому я подумал, что всякое может случиться. Потом мне позвонили. Сказали, что просят у нас деньги от твоего имени. Это ты просишь деньги? После этого я понял, что меня обманули. Я позвонил бывшему боксеру Теймуру Мамедову, и он сказал, что от его имени тоже уже неделю просят деньги".

Борец-ветеран подчеркнул, что уже обращался по этому поводу в правоохранительные органы:

"Деньги собираются от моего имени и имени нескольких спортсменов. Использовав мое имя, кто-то уже получил до 3-4 тысяч манатов. Если от нашего имени попросят у кого-то деньги, пожалуйста, не давайте его никому. В правоохранительные органы уже обратились и, наверняка, те, кто это сделал, будут найдены".

Отметим, что с подобной ситуацией ранее сталкивался и игрок сборной Азербайджана Махир Эмрели.

Эмин Ага

İdman.biz