25 Ноября 2024
RU

Олимпийский призер из Западного Азербайджана: "Мы хотим вернуться на свои земли и жить там"

Борьба
Новости
25 Ноября 2024 16:11
27
Олимпийский призер из Западного Азербайджана: "Мы хотим вернуться на свои земли и жить там"

«Мы все азербайджанцы. Мне дороги все регионы нашей Родины. Но я горжусь, что из Западного Азербайджана».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил АЗЕРТАДЖ известный азербайджанский борец греко-римского стиля Рафик Гусейнов.

36-летний спортсмен, родом из города Ереван, выразил желание снова увидеть родные земли:

«Когда мы переехали из Еревана, я был маленьким. Поэтому плохо помню дни, которые мы провели в этом городе. Однако мои родители выросли в Ереване. Большую часть своей жизни они провели на этих землях. Там они получили среднее и высшее образование. Честно говоря, когда мои мать и отец переехали из Еревана, они даже не думали, что никогда не смогут вернуться обратно в родные места. Мы хотим вернуться на свою землю и жить там. Я хочу снова увидеть город Ереван. Там могилы наших предков. Я хотел бы посетить их могилы. Я верю, что мы снова увидем эти земли и будем комфортно ходить по своим родным землям».

Он рассказал, что он и его семья жили в районах Еревана, где проживали преимущественно азербайджанцы:

«По словам моих родителей, между ними и их соотечественниками в этих районах были теплые отношения. Они часто вспоминают о совместных праздниках и посиделках, разговорах, а также о счастливых моментах, таких как свадьбы, вечеринки и так далее. Поскольку я был тогда ребенком, то не мог до конца понять, что такое любовь к родной земле. Но мои родители внушили мне, что эта любовь превыше всего. Когда они рассказывают о своих воспоминаниях об Ереване, у меня возрастает желание увидеть свою родину. Надеюсь, что в результате правильной и успешной политики нашего государства наши мечты сбудутся, и однажды мы вернемся в родные края».

Отметим, что Рафик Гусейнов - бронзовый призер летних Олимпийских игр «Токио-2020», двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Участник Отечественной войны, возобновивший борцовскую карьеру: "После автокатастрофы я взял паузу в спорте"
15:26
Борьба

Участник Отечественной войны, возобновивший борцовскую карьеру: "После автокатастрофы я взял паузу в спорте"

Афган Хашалов объяснил причину перерыва в спорте
Ариф Нифтуллаев: "Если я это сделаю, в азербайджанской борьбе откроется новая страница" - ИНТЕРВЬЮ
14:27
Борьба

Ариф Нифтуллаев: "Если я это сделаю, в азербайджанской борьбе откроется новая страница" - ИНТЕРВЬЮ

Азербайджанский борец греко-римского стиля рассказал о целях подготовки
Азербайджанский борец завоевал бронзовую медаль
23 Ноября 21:35
Борьба

Азербайджанский борец завоевал бронзовую медаль

В Казахстане прошел международный турнир по казахской борьбе среди взрослых
Туран Байрамов: "Это было давно, скандал исчерпан" - ИНТЕРВЬЮ
23 Ноября 13:12
Борьба

Туран Байрамов: "Это было давно, скандал исчерпан" - ИНТЕРВЬЮ

Член сборной Азербайджана по вольной борьбе рассказал о своем состоянии после травмы
На чемпионате мира в Армении был поднят флаг Турции
23 Ноября 09:50
Борьба

На чемпионате мира в Армении был поднят флаг Турции

Сборная Турции, участвовавшая в чемпионате мира, завершила турнир с 8 медалями
Семинар для тренеров по борьбе из Гобустана - ФОТО
22 Ноября 22:51
Борьба

Семинар для тренеров по борьбе из Гобустана - ФОТО

На этом семинаре были освещены последствия слишком большого снижения веса молодыми спортсменами

Самое читаемое

Гурбан Гурбанов о сборной: "Пожалуйста, больше не спрашивайте меня об этом"
23 Ноября 20:00
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов о сборной: "Пожалуйста, больше не спрашивайте меня об этом"

Главный тренер "Карабаха" прокомментировал победу над "Сабаилом"
Битва за корону в Сингапуре: Динг против Гукеша
23 Ноября 12:21
Шахматы

Битва за корону в Сингапуре: Динг против Гукеша

Сегодня в Сингапуре начинается матч за мировую шахматную корону между Динг Лиреном (Китай) и Доммараджу Гукешем (Индия)
"Карабах" и "Нефтчи" победили - ВИДЕО
23 Ноября 20:52
Азербайджанский футбол

"Карабах" и "Нефтчи" победили - ВИДЕО

Последние матчи тура пройдут завтра
Чемпионат страны в шести возрастных категориях
23 Ноября 12:29
Гимнастика

Чемпионат страны в шести возрастных категориях

25-26 ноября на Национальной арене гимнастики состоится чемпионат Азербайджана по спортивной гимнастике