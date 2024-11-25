Олимпийский призер из Западного Азербайджана: "Мы хотим вернуться на свои земли и жить там"

«Мы все азербайджанцы. Мне дороги все регионы нашей Родины. Но я горжусь, что из Западного Азербайджана».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил АЗЕРТАДЖ известный азербайджанский борец греко-римского стиля Рафик Гусейнов.

36-летний спортсмен, родом из города Ереван, выразил желание снова увидеть родные земли:

«Когда мы переехали из Еревана, я был маленьким. Поэтому плохо помню дни, которые мы провели в этом городе. Однако мои родители выросли в Ереване. Большую часть своей жизни они провели на этих землях. Там они получили среднее и высшее образование. Честно говоря, когда мои мать и отец переехали из Еревана, они даже не думали, что никогда не смогут вернуться обратно в родные места. Мы хотим вернуться на свою землю и жить там. Я хочу снова увидеть город Ереван. Там могилы наших предков. Я хотел бы посетить их могилы. Я верю, что мы снова увидем эти земли и будем комфортно ходить по своим родным землям».

Он рассказал, что он и его семья жили в районах Еревана, где проживали преимущественно азербайджанцы:

«По словам моих родителей, между ними и их соотечественниками в этих районах были теплые отношения. Они часто вспоминают о совместных праздниках и посиделках, разговорах, а также о счастливых моментах, таких как свадьбы, вечеринки и так далее. Поскольку я был тогда ребенком, то не мог до конца понять, что такое любовь к родной земле. Но мои родители внушили мне, что эта любовь превыше всего. Когда они рассказывают о своих воспоминаниях об Ереване, у меня возрастает желание увидеть свою родину. Надеюсь, что в результате правильной и успешной политики нашего государства наши мечты сбудутся, и однажды мы вернемся в родные края».

Отметим, что Рафик Гусейнов - бронзовый призер летних Олимпийских игр «Токио-2020», двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы.

İdman.biz