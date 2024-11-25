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Участник Отечественной войны, возобновивший борцовскую карьеру: "После автокатастрофы я взял паузу в спорте"

Борьба
Новости
25 Ноября 2024 15:26
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Участник Отечественной войны, возобновивший борцовскую карьеру: "После автокатастрофы я взял паузу в спорте"

«На данный момент со мной все в порядке, и я продолжаю с того места, на котором остановился».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил АЗЕРТАДЖ участник Отечественной войны, азербайджанский борец вольного стиля Афган Хашалов, возобновивший карьеру спустя два года.

Борец в весовой категории 57 килограммов объяснил причину перерыва в спорте:

«В 2020 году я получил травму левого глаза в ходе боевых действий в направлении Физули-Ходжавенд-Шуша во время Отечественной войны. В следующем году я завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы, проходившем в Варшаве. Вскоре после этого турнира я попал в автомобильную аварию. Мой травмированный глаз очень ослаб. Пришлось лечиться, прервав карьеру. К счастью, сейчас у меня нет проблем со здоровьем. Всё хорошо».

Подчеркнув, что через месяц он примет участие в чемпионате страны, А.Хашалов заявил, что хорошо подготовлен к турниру:

«Тренировки проходят хорошо. Хочу стать чемпионом. Надеюсь, получится».

Комментируя день освобождения Кельбаджара от армянской оккупации четыре года назад, который празднуется сегодня, спортсмен сказал, что чувствует себя счастливым, потому что причастен к этой победе:

«Прежде всего, пусть Аллах упокоит души наших шехидов, желаю здоровья нашим ветеранам. Им мы обязаны этой победой. Эта победа - предмет гордости для нас. Пусть мы отпразднуем и 40-летие Дня города Кельбаджар».

İdman.biz

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