Ариф Нифтуллаев: "Если я это сделаю, в азербайджанской борьбе откроется новая страница" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью азербайджанского борца греко-римского стиля Арифа Нифтуллаева (97 кг) сайту İdman.biz

– Вы участвуете в сборах в Китае. Как проходит подготовка?

– Тренировки в Китае проходят очень хорошо. Мы здесь еще до 27 ноября. Работаем над тактической, технической и физической подготовкой. Нахождение вдали от города является дополнительным преимуществом. Мы готовимся в горной местности, где воздух очень чистый.

– Как вы оцениваете текущую форму? В каком турнире вы думаете принять участие?

– До конца сборов у нас еще есть 2 тренировки. Думаю, в итоге я буду в хорошей форме. В конце года состоится чемпионат страны. После этого пройдут международные турниры. Основная цель - чемпионат Европы. А до тех пор мы примем участие в одном или двух турнирах в начале нового года.

– После завоевания бронзовой медали чемпионата мира в 2022 году у вас не было серьезных достижений. С чем это связано?

– До этого времени ни в вольной, ни в греко-римской борьбе в тяжелом весе среди местных не было результатов. Не было медалей на чемпионатах мира в моем весе. Завоевав бронзовую медаль чемпионата мира 2022 года, я доказал, что наши борцы своим трудом могут завоевывать медали и в тяжелом весе. В этом весе у нас всегда были проблемы, поэтому требовались легионеры. После 2022 года у меня были травмы. Чтобы полностью восстановиться, потребовался один год. Хоть я и ездил на чемпионат мира в прошлом году, случился неприятный инцидент. Перед первой встречей, во время подготовки, у меня произошел разрыв мышц руки. Но я все равно вышел на ковер. Я даже вел в счете, но травма не позволила продолжить поединок. Восстанавливался два месяца. Из-за травм не тренировался. Поэтому сильно потерял форму.

– Как отсутствие конкуренции в тяжелом весе в нашей стране влияет на выступления?

– Я не согласен с мнением, что в нашей стране мало конкуренции в тяжелом весе. Это связано с психологией. Мы не уделяем много внимания тяжеловесам. Это потому, что более низкие и средние веса более заметны. Возможно, мое мнение подтвердят и другие борцы-тяжеловесы. Еще перед Олимпиадой я обратился с просьбой о том, чтобы нам нужен тренер. Потому что нет специалиста, который работает только с тяжелым весом. Общих тренировочных процессов для нас мало. Тренировочный процесс, тактико-техническая подготовка у тяжеловесов отличается. То же самое и в других странах. У них работают десятки разных тренеров. На мой взгляд, будет достаточно, если один специалист будет тренировать в весах 87 кг, 97 кг и 130 кг. Так наши результаты в тяжелом весе будут лучше.

– Сможем ли мы увидеть в новом году другого Арифа Нифтуллаева?

– Человек должен искать выход из ситуации, в которой он оказался. Я много работаю и делаю все, чтобы стать лучше.

– Какова ваша главная цель?

– Главное, что я хочу выиграть, это золотая медаль чемпионата мира. Мой отец также является первым чемпионом мира по греко-римской борьбе, и если я сделаю то же самое, в азербайджанской борьбе откроется новая страница. И отец и сын будут чемпионами мира. Хочу, чтобы говорили, что сын и отец выиграли золотые медали стали чемпионами мира. Кроме того, я хочу стать сильнейшим в Европе и завоевать медаль на летних Олимпийских играх, которые пройдут в Лос-Анджелесе через четыре года. Поэтому я буду трудиться на этом пути столько, сколько необходимо.

Эмин Ага

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