Объединённый мир борьбы создал новый комитет - его президентом станет азербайджанец

Объединённый мир борьбы (UWW) создал единый комитет по грэпплингу, панкратиону и любительским ММА.

Как сообщает İdman.biz, в связи с тем, что большое количество спортсменов занимается несколькими видами спорта, было принято решение управлять этими видами спорта единым комитетом.

Объединив эти виды спорта в единый комитет, UWW стремится уделять этой сфере больше профессионального внимания. В связи с этим национальным федерациям было предложено поддержать грэпплинг, панкратион и любительские виды спорта ММА.

Член бюро UWW, вице-президент Федерации борьбы Азербайджана Намиг Алиев был избран президентом нового комитета, а Адриан Бакос - вице-президентом Исполнительного комитета.

Комитет будет полностью сформирован после выбора 3 дополнительных членов национальными федерациями в соответствии с правилами отбора UWW. Новый комитет будут поддерживать дополнительные комиссии - спортсмены, тренеры и технические.

Панкратион - любительский дивизион ММА будет курировать представитель UWW Онур Шимшек, а дивизион грэпплинга - Антонина Боссер.

Отметим, что панкратион, как один из видов рукопашного боя, был создан в Греции и в древности был частью классических Олимпийских игр.

Грэпплинг и ММА - современные виды спорта. Особенность грэпплинга, одного из видов борьбы, состоит в удушающих приемах. В ММА, который является смешанным видом спорта, используются как боевые, так и борцовские приемы. В отличие от профессионального ММА, любительские поединки ММА UWW проводятся на борцовском ковре, а не в клетке.

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