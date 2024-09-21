Состоялась открытая тренировка по греко-римской борьбе - ФОТО

На учебно-тренировочной спортивной базе «Зугульба» Республиканского спортивного центра «Тахсил» состоялось открытое занятие по греко-римской борьбе.

Как сообщает İdman.biz, в мероприятии также приняли участие руководители Федерации борьбы Азербайджана (AGF).

Член исполкома AGF, олимпийский чемпион и 2-кратный чемпион мира Фарид Мансуров, призер Олимпийских игр, 2-кратный чемпион мира, 3-кратный чемпион Европы Рафик Гусейнов, призер Европы и мира Талех Мамедов, тренер национальной сборной, призер Европы и мира Эльвин Мурсалиев пообщались с юными спортсменами и дали им советы.

Основной целью организации тренировки была пропаганда здорового образа жизни среди детей и молодежи, организация встречи известных спортсменов и юных спортсменов, совершенствование их техники и тактики, пропаганда и развитие борьбы. В завершение юным спортсменам, принявшим участие в открытой тренировке, были вручены сертификаты и сделаны памятные фотографии.

İdman.biz