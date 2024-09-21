21 Сентября 2024
RU

Состоялась открытая тренировка по греко-римской борьбе - ФОТО

Борьба
Новости
21 Сентября 2024 17:39
191
Состоялась открытая тренировка по греко-римской борьбе - ФОТО

На учебно-тренировочной спортивной базе «Зугульба» Республиканского спортивного центра «Тахсил» состоялось открытое занятие по греко-римской борьбе.

Как сообщает İdman.biz, в мероприятии также приняли участие руководители Федерации борьбы Азербайджана (AGF).

Член исполкома AGF, олимпийский чемпион и 2-кратный чемпион мира Фарид Мансуров, призер Олимпийских игр, 2-кратный чемпион мира, 3-кратный чемпион Европы Рафик Гусейнов, призер Европы и мира Талех Мамедов, тренер национальной сборной, призер Европы и мира Эльвин Мурсалиев пообщались с юными спортсменами и дали им советы.

Основной целью организации тренировки была пропаганда здорового образа жизни среди детей и молодежи, организация встречи известных спортсменов и юных спортсменов, совершенствование их техники и тактики, пропаганда и развитие борьбы. В завершение юным спортсменам, принявшим участие в открытой тренировке, были вручены сертификаты и сделаны памятные фотографии.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Наши борцы могут завоевать 10 медалей
09:50
Борьба

Наши борцы могут завоевать 10 медалей

В финал вышли 4 наших борца
Наши борцы завершили международный турнир с тремя медалями
09:35
Борьба

Наши борцы завершили международный турнир с тремя медалями

Завершился турнир "Old Capital Cup", проходивший в Атырау (Казахстан)
Наши борцы примут участие в международном турнире
20 Сентября 17:15
Борьба

Наши борцы примут участие в международном турнире

Международный турнир по греко-римской борьбе пройдет в Тюмени с 24 по 25 сентября
Стартует IV этап Мировой серии по пляжной борьбе
20 Сентября 16:41
Борьба

Стартует IV этап Мировой серии по пляжной борьбе

Турнир, который стартует 21 сентября, продлится два дня
14 наших борцов примут участие в международном турнире
20 Сентября 10:58
Борьба

14 наших борцов примут участие в международном турнире

Сегодня в столице Беларуси Минске стартует турнир памяти Александра Медведя
"С каждым днем мне становится лучше"
18 Сентября 14:02
Борьба

"С каждым днем мне становится лучше"

"Через 14 дней с моей руки снимут гипс"

Самое читаемое

Шахматная Олимпиада: АЗЕРБАЙДЖАН – ИТАЛИЯ - 2:2
19 Сентября 23:30
Шахматы

Шахматная Олимпиада: АЗЕРБАЙДЖАН – ИТАЛИЯ - 2:2

В Будапеште (Венгрия) в решающую стадию входит 45-я Всемирная Шахматная Олимпиада
Лига чемпионов: разгром от "Байера", "Монако" победил "Барселону"
20 Сентября 00:59
Мировой футбол

Лига чемпионов: разгром от "Байера", "Монако" победил "Барселону"

Сегодня завершился первый тур Лиги чемпионов
Почему клубам приходится менять форму в матчах Лиги чемпионов?
18 Сентября 22:12
Мировой футбол

Почему клубам приходится менять форму в матчах Лиги чемпионов?

Правила УЕФА в отношении футболок подразумевают, что клубам следует быть осторожнее с тем, что они показывают на своей форме во время игр в Европе
Фарид Гаибов в ходе визита в Индию принял участие в ряде мероприятий - ФОТО
19 Сентября 09:45
Другие

Фарид Гаибов в ходе визита в Индию принял участие в ряде мероприятий - ФОТО

Министр принял участие в церемонии открытия международной конференции "Создание инклюзивного ландшафта в борьбе с допингом"