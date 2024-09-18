СОСТОЯНИЕ Алиаббаса Рзазаде после операции

«Мои соревнования начнутся в 2025 году. Постараюсь быть готовым к февралю и марту и выступить в рейтинговых турнирах».

Об этом İdman.biz заявил борец вольного стиля сборной Азербайджана Алиаббас Рзазаде. Спортсмен, получивший травму, несколько дней назад перенес операцию на левом плече и левом запястье. Рзазаде заявил, что соберется, чтобы скорее вернуться на соревнования:

«С каждым днем мне становится лучше. Через 14 дней с моей руки снимут гипс. Начнётся реабилитация и физиотерапия. После этого я начну медленно тренироваться. Через 6 месяцев начну тренироваться на ковре. Возможно, это произойдет раньше. Мне сказали максимум 6 месяцев. Постараюсь восстановиться быстрее».

Рзазаде также рассказал о том, как травма помешала ему успешно выступить на последних Олимпийских играх, проходивших в Париже:

«За месяц до Олимпийских игр я серьезно повредил плечо на соревнованиях, проходивших в Будапеште. Не смог подготовиться к соревнованиям так, как хотел. Проиграл на Олимпийских играх спортсмену, которого легко победил 1 месяц назад. Проигрыш в Париже был одним из моих худших дней. Я не думал, что проиграю, даже если выйду на ковер травмированным. После этого буду готовиться более серьезно и ответственно, чтобы иметь возможность участвовать в следующих Олимпийских играх и добиться там хорошего результата».

Отметим, что Алиаббас Рзазаде является чемпионом Европы и победителем чемпионата мира U-23.

Эмин Ага

İdman.biz