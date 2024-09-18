18 Сентября 2024
RU

"С каждым днем мне становится лучше"

Борьба
Новости
18 Сентября 2024 14:02
21
"С каждым днем мне становится лучше"

СОСТОЯНИЕ Алиаббаса Рзазаде после операции

«Мои соревнования начнутся в 2025 году. Постараюсь быть готовым к февралю и марту и выступить в рейтинговых турнирах».

Об этом İdman.biz заявил борец вольного стиля сборной Азербайджана Алиаббас Рзазаде. Спортсмен, получивший травму, несколько дней назад перенес операцию на левом плече и левом запястье. Рзазаде заявил, что соберется, чтобы скорее вернуться на соревнования:

«С каждым днем мне становится лучше. Через 14 дней с моей руки снимут гипс. Начнётся реабилитация и физиотерапия. После этого я начну медленно тренироваться. Через 6 месяцев начну тренироваться на ковре. Возможно, это произойдет раньше. Мне сказали максимум 6 месяцев. Постараюсь восстановиться быстрее».

Рзазаде также рассказал о том, как травма помешала ему успешно выступить на последних Олимпийских играх, проходивших в Париже:

«За месяц до Олимпийских игр я серьезно повредил плечо на соревнованиях, проходивших в Будапеште. Не смог подготовиться к соревнованиям так, как хотел. Проиграл на Олимпийских играх спортсмену, которого легко победил 1 месяц назад. Проигрыш в Париже был одним из моих худших дней. Я не думал, что проиграю, даже если выйду на ковер травмированным. После этого буду готовиться более серьезно и ответственно, чтобы иметь возможность участвовать в следующих Олимпийских играх и добиться там хорошего результата».

Отметим, что Алиаббас Рзазаде является чемпионом Европы и победителем чемпионата мира U-23.

Эмин Ага

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Публикация AGF, посвященная Дню национальной музыки - ВИДЕО
13:04
Борьба

Публикация AGF, посвященная Дню национальной музыки - ВИДЕО

Нашим известным борцам предложили найти фрагменты музыкальных произведений
Состоялась открытая тренировка по вольной борьбе - ФОТО
17 Сентября 16:49
Борьба

Состоялась открытая тренировка по вольной борьбе - ФОТО

В ходе открытой тренировки по подготовке спортсменов к соревнованиям, совершенствованию техники и тактики состоялся обмен идеями
Членов сборной прооперировали
17 Сентября 11:41
Борьба

Членов сборной прооперировали

Ожидается, что Туран и Алиаббас примут участие в тренировочном процессе национальной сборной через 5 и 6 месяцев
Наши борцы на международном турнире в Казахстане
16 Сентября 15:35
Борьба

Наши борцы на международном турнире в Казахстане

Соревнование продлится до 20 сентября
"Ситуация, созданная судьями, влияла на результат"
9 Сентября 18:58
Борьба

"Ситуация, созданная судьями, влияла на результат"

"В этом соревновании все мои надежды оправдал Джоджу Самедов"
Очередная СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ на V Всемирных играх кочевников - ФОТО
9 Сентября 18:23
Борьба

Очередная СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ на V Всемирных играх кочевников - ФОТО

Продолжаются V Всемирные игры кочевников, проходящие в Астане (Казахстан)

Самое читаемое

Азербайджан проиграл Индии и сыграл вничью с Украиной
15 Сентября 22:41
Шахматы

Азербайджан проиграл Индии и сыграл вничью с Украиной

В (Будапеште) продолжается 45-я Всемирная Шахматная Олимпиада
"Нефтчи" проиграл, "Туран Товуз" сыграл вничью - ВИДЕО
15 Сентября 22:27
Азербайджанский футбол

"Нефтчи" проиграл, "Туран Товуз" сыграл вничью - ВИДЕО

Сегодня завершился шестой тур Премьер-лиги Азербайджана
Шарль Леклер: "Гонка была проиграна, когда я не смог сдержать атаку Оскара"
15 Сентября 18:01
Формула 1

Шарль Леклер: "Гонка была проиграна, когда я не смог сдержать атаку Оскара"

"Иногда допускаешь ошибки, но я сделаю выводы"
Оскар Пиастри: "Это отличный результат"
15 Сентября 17:31
Формула 1

Оскар Пиастри: "Это отличный результат"

"Когда я пришел в команду, мы были на последнем месте"