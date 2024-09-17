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Состоялась открытая тренировка по вольной борьбе - ФОТО

Борьба
Новости
17 Сентября 2024 16:49
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Состоялась открытая тренировка по вольной борьбе - ФОТО

14 сентября на учебно-спортивной базе «Зугульба» Республиканского спортивного центра «Тахсил» была организована открытая тренировка по вольной борьбе.

Как сообщает İdman.biz, в открытой тренировке приняли участие тренеры-преподаватели детско-юношеских спортивно-шахматных школ, юниоры и молодые борцы.

В ходе открытой тренировки по подготовке спортсменов к соревнованиям, совершенствованию техники и тактики состоялся обмен идеями и спортсменам был дан ряд заданий.

Принявшие участие в тренировке генеральный секретарь Федерации борьбы Азербайджана Насими Мусаев, член исполкома Федерации борьбы Азербайджана, олимпийский и 3-кратный чемпион Европы, 3-кратный вице-чемпион мира Намик Абдуллаев, председатель комиссии "Справедливые игры" Национального олимпийского комитета, двукратный чемпион мира и Европы Хазар Исаев, старший тренер женской сборной по борьбе, олимпийский чемпион и двукратный чемпион Европы, вице-чемпион мира Тогрул Аскеров, двукратный призер Олимпийских игр, четырехкратный чемпион Европы и трехкратный чемпион мира Гаджи Алиев дали ценные советы юным спортсменам.

Основной целью организации тренировок была пропаганда здорового образа жизни и борьбы среди детей и молодежи, организация встречи известных спортсменов и юниоров и молодых спортсменов, развитие борьбы.

В завершение мероприятия юным спортсменам, принявшим участие в открытой тренировке, были вручены сертификаты.

İdman.biz

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