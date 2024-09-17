Членов сборной прооперировали

Двое членов сборной страны по вольной борьбе были прооперированы.

Как сообщает İdman.biz, 4 сентября Турану Байрамову, вице-чемпиону Европы и чемпиону мира до 23 лет, была проведена операция на левом плече, а Алиаббасу Рзазаде, чемпиону Европы и чемпиону мира до 23 лет - на левом плече и левом запястье.

Обе операции провел главный врач больницы «Лив Бона Деа» Эльхан Гасымов. Ожидается, что Туран и Алиаббас примут участие в тренировочном процессе национальной сборной через 5 и 6 месяцев.

İdman.biz