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Очередная СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ на V Всемирных играх кочевников - ФОТО

Борьба
Новости
9 Сентября 2024 18:23
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Очередная СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ на V Всемирных играх кочевников - ФОТО

Продолжаются V Всемирные игры кочевников, проходящие в Астане (Казахстан).

Как сообщает İdman.biz, Эйваз Бахшиев завоевал серебряную медаль по казахской борьбе (60 кг).

Наш представитель проиграл в финале казахстанцу Мейржану Берекетову.

Эмиль Гасанов (74 кг) завоевал очередную серебряную медаль в этом виде спорта в составе нашей национальной сборной.

Отметим, что игры продлятся до 13 сентября. В соревнованиях нашу страну представляют 54 спортсмена в 8 видах – казахская борьба, мангала, аба, кореш, мас-рестлинг, борьба, алаш, традиционная стрельба из лука.

İdman.biz

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