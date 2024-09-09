Очередная СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ на V Всемирных играх кочевников - ФОТО

Продолжаются V Всемирные игры кочевников, проходящие в Астане (Казахстан).

Как сообщает İdman.biz, Эйваз Бахшиев завоевал серебряную медаль по казахской борьбе (60 кг).

Наш представитель проиграл в финале казахстанцу Мейржану Берекетову.

Эмиль Гасанов (74 кг) завоевал очередную серебряную медаль в этом виде спорта в составе нашей национальной сборной.

Отметим, что игры продлятся до 13 сентября. В соревнованиях нашу страну представляют 54 спортсмена в 8 видах – казахская борьба, мангала, аба, кореш, мас-рестлинг, борьба, алаш, традиционная стрельба из лука.

İdman.biz