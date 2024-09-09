Наша сборная завоевала ПЕРВУЮ МЕДАЛЬ на V Всемирных играх кочевников

Наши спортсмены завоевали первую медаль на V Всемирных играх кочевников, проходящих в Астане (Казахстан).

Как сообщает İdman.biz, этого добился Эльшан Дуньямалиев (55 кг) в казахской борьбе.

Он завоевал бронзовую медаль, победив монгольского спортсмена Гантука Баянтура.

Отметим, что V Всемирные игры кочевников продлятся до 13 сентября. В соревнованиях нашу страну представляют 54 спортсмена в 8 видах - казахская борьба, мангала, аба, кореш, мас-рестлинг, кураш, алаш, традиционная стрельба из лука.

İdman.biz