Чемпионат мира: Новрузов и Джафарли завоевали медали

Сегодня завершится чемпионат мира по борьбе U20, который проходит в испанском Понтеведра.

Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана имел шанс завоевать 2 медали в последний день соревнований.

За бронзу боролись Аганазар Новрузов (74 кг) и Анар Джафарли (92 кг).

Чемпионат мира по борьбе U20

Вольная борьба

74 кг

Аганазар Новрузов вышел в 1/4 финала, победив сначала француза Сейфуллу Итаева, а затем китайца Нин Вана. Здесь Новрузов, победивший казахстанца Егора Ангуги со счетом 7:3, получил шанс выступить в полуфинале. Соперником Аганазара на пути к финалу был Ладарион Артез (США). Наш спортсмен проиграл и после этого боролся за бронзу. Он выиграла поединок за бронзу у Тамира Эшинимаева и поднялся на пьедестал почета.

92 кг

Анар Джафарли в своем первом поединке победил Никиту Гобарца со счетом 10:0. Затем он проиграл Сали Юсрефову со счетом 3:5. Обидчик нашего борца вышел в финал, поэтому Джафарли принял участие в утешительных поединках. Сначала Анар победил индийца Амина Синка со счетом 10:4. А затем одолел американца Коннора Мирасолу и завоевал бронзовую медаль.

Отметим, что сборная Азербайджана завоевала на чемпионате мира 1 серебряную и 2 бронзовые медали. В соревнованиях борцов греко-римского стиля Джоджу Самедов (87 кг) завоевал серебряную медаль, Руслан Нуруллаев (72 кг) - бронзовую. Наргиз Самедова (55 кг) завершила турнир на третьем месте. Чемпионат мира завершится 8 сентября.

İdman.biz