9 Сентября 2024
RU

ЧМ: Хетаг Карсанов завоевал серебряную медаль

Борьба
Новости
7 Сентября 2024 22:13
795
ЧМ: Хетаг Карсанов завоевал серебряную медаль

Продолжается Чемпионат мира по борьбе U20, проходящий в испанском Понтеведра.

Как сообщает İdman.biz, на 5-й день соревнований начали бороться борцы вольного стиля.

На ковер вышли 5 членов нашей сборной. Хетаг Карсанов завоевал серебряную медаль.

Чемпионат мира по борьбе U20
Вольная борьба
Финал

97 кг
Хетаг Карсанов не дал ни единого шанса свому сопернику Айтениру Максатову (Кыргызстан) в первом поединке - 11:0. После этого Хетаг в напряженной борьбе победил Рифата Эрена (Турция) со счетом 2:1 и вышел в полуфинал. Следующим его соперником стал словак Адам Яксик. Хетаг победил со счетом 5:0 и стал финалистом. В решающем поединке Карсанов встретился с казахстанцем Ризабеком Айтмуканом, проиграл ему со счетом 0:10 и завоевал серебряную медаль.

Отметим, что сборная Азербайджана завоевала на чемпионате мира 1 серебряную и 2 бронзовые медали. Джоджу Самедов (87 кг) завоевал серебряную медаль, Руслан Нуруллаев (72 кг) завоевал бронзовую медаль в соревнованиях борцов греко-римского стиля. Наргиз Самедова (55 кг) завершила соревнование на третьем месте. Чемпионат мира завершится 8 сентября.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Ситуация, созданная судьями, влияла на результат"
18:58
Борьба

"Ситуация, созданная судьями, влияла на результат"

"В этом соревновании все мои надежды оправдал Джоджу Самедов"
Очередная СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ на V Всемирных играх кочевников - ФОТО
18:23
Борьба

Очередная СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ на V Всемирных играх кочевников - ФОТО

Продолжаются V Всемирные игры кочевников, проходящие в Астане (Казахстан)
Ульвия Байрамова завоевала бронзовую медаль
16:16
Борьба

Ульвия Байрамова завоевала бронзовую медаль

Этого наша представительница добилась, победив молдаванку Марию Леорду
Наша сборная завоевала ПЕРВУЮ МЕДАЛЬ на V Всемирных играх кочевников
15:54
Борьба

Наша сборная завоевала ПЕРВУЮ МЕДАЛЬ на V Всемирных играх кочевников

Эльшан Дуньямалиев завоевал бронзовую медаль, победив монгольского спортсмена Гантука Баянтура
Чемпионат мира: Новрузов и Джафарли завоевали медали
8 Сентября 21:31
Борьба

Чемпионат мира: Новрузов и Джафарли завоевали медали

Сегодня завершится чемпионат мира по борьбе U20, который проходит в испанском Понтеведра
ЧМ: Двое наших борцов сохраняют шансы на бронзу
7 Сентября 19:48
Борьба

ЧМ: Двое наших борцов сохраняют шансы на бронзу

Продолжается Чемпионат мира по борьбе U-20, проходящий в испанском Понтеведра

Самое читаемое

Коцоев выиграл серебро ЧЕ, бронза у Шамиля и Насибова - ФОТО
7 Сентября 17:59
Дзюдо

Коцоев выиграл серебро ЧЕ, бронза у Шамиля и Насибова - ФОТО

В Таллине (Эстония) продолжается чемпионат Европы по дзюдо среди юниоров
Азербайджан победил Францию в финале командного ЧЕ - ФОТО
8 Сентября 17:42
Дзюдо

Азербайджан победил Францию в финале командного ЧЕ - ФОТО

Сегодня в Таллине (Эстония) прошел командный чемпионат Европы по дзюдо среди юниоров
Париж-2024: Роман Салей завоевал бронзовую медаль
7 Сентября 21:33
Париж-2024

Париж-2024: Роман Салей завоевал бронзовую медаль

Это его третья медаль на соревнованиях
Париж-2024: Закиев завоевал медаль - ФОТО
7 Сентября 20:48
Париж-2024

Париж-2024: Закиев завоевал медаль - ФОТО

Сегодня на Паралимпиаде в Париже в борьбу вступили азербайджанские дзюдоисты