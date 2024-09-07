ЧМ: Хетаг Карсанов завоевал серебряную медаль

Продолжается Чемпионат мира по борьбе U20, проходящий в испанском Понтеведра.

Как сообщает İdman.biz, на 5-й день соревнований начали бороться борцы вольного стиля.

На ковер вышли 5 членов нашей сборной. Хетаг Карсанов завоевал серебряную медаль.

Чемпионат мира по борьбе U20

Вольная борьба

Финал

97 кг

Хетаг Карсанов не дал ни единого шанса свому сопернику Айтениру Максатову (Кыргызстан) в первом поединке - 11:0. После этого Хетаг в напряженной борьбе победил Рифата Эрена (Турция) со счетом 2:1 и вышел в полуфинал. Следующим его соперником стал словак Адам Яксик. Хетаг победил со счетом 5:0 и стал финалистом. В решающем поединке Карсанов встретился с казахстанцем Ризабеком Айтмуканом, проиграл ему со счетом 0:10 и завоевал серебряную медаль.

Отметим, что сборная Азербайджана завоевала на чемпионате мира 1 серебряную и 2 бронзовые медали. Джоджу Самедов (87 кг) завоевал серебряную медаль, Руслан Нуруллаев (72 кг) завоевал бронзовую медаль в соревнованиях борцов греко-римского стиля. Наргиз Самедова (55 кг) завершила соревнование на третьем месте. Чемпионат мира завершится 8 сентября.

İdman.biz