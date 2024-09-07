ЧМ: Двое наших борцов сохраняют шансы на бронзу

Продолжается Чемпионат мира по борьбе U-20, проходящий в испанском Понтеведра.

İdman.biz сообщает, что на 6-й день соревнований к борьбе присоединились очередные борцы вольного стиля.

В своем первом поединке приняли участие 5 азербайджанских борцов.

Чемпионат мира U-20.

Вольная борьба

Квалификационный раунд

61 кг

Джамал Аббасов сначала победил китайца Денгбуриле Денгбурили, а затем бразильца Бенджамина Соузу со счетом 10:0 и вышел в 1/4 финала. Здесь Джамал, проигравший Маркусу Гленну (США), прекратил борьбу.

74 кг

Аганазар Новрузов вышел в 1/4 финала, победив сначала француза Сейфуллу Итаева, а затем китайца Нин Вана. Здесь Новрузов, победивший казахстанца Егора Ангуги со счетом 7:3, получил шанс выступить в полуфинале. Соперником Аганазара на пути к финалу был Ладарион Артез (США). Наш спортсмен проиграл и теперь поборется за бронзу.

86 кг

Садиг Мустафазаде проиграл в первом же поединке Александру Борше (Румыния) и прекратил борьбу.

125 кг

Юсиф Дурсунов в своем первом поединке одержал победу над Александром Абранишвили (Грузия). После этого наш спортсмен выбил в 1/8 финала армянина Чахатура Чахатуряна. Дурсунов проиграл Хакану Бююкчингилю (Турция) в 1/4 финала. Его соперник не вышел в финал, поэтому чемпионат для Юсифа завершился.

1/8 финала

92 кг

Анар Джафарли в своем первом поединке победил Никиту Гобарца со счетом 10:0. Затем он проиграл Сали Юсрефову со счетом 3:5. Если соперник выйдет в финал, Анар примет участие в утешительном поединке за бронзу.

Отметим, что сборная Азербайджана завоевала на чемпионате мира 1 серебряную и 2 бронзовые медали. В соревнованиях борцов греко-римского стиля Джоджу Самедов (87 кг) завоевал серебряную медаль, Руслан Нуруллаев (72 кг) - бронзовую. Наргиз Самедова (55 кг) завершила турнир на третьем месте. Чемпионат мира завершится 8 сентября.

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