ЧМ: Двое наших борцов сохраняют шансы на бронзу

Продолжается Чемпионат мира по борьбе U-20, проходящий в испанском Понтеведра.
İdman.biz сообщает, что на 6-й день соревнований к борьбе присоединились очередные борцы вольного стиля.
В своем первом поединке приняли участие 5 азербайджанских борцов.
Чемпионат мира U-20.
Вольная борьба
Квалификационный раунд
61 кг
Джамал Аббасов сначала победил китайца Денгбуриле Денгбурили, а затем бразильца Бенджамина Соузу со счетом 10:0 и вышел в 1/4 финала. Здесь Джамал, проигравший Маркусу Гленну (США), прекратил борьбу.
74 кг
Аганазар Новрузов вышел в 1/4 финала, победив сначала француза Сейфуллу Итаева, а затем китайца Нин Вана. Здесь Новрузов, победивший казахстанца Егора Ангуги со счетом 7:3, получил шанс выступить в полуфинале. Соперником Аганазара на пути к финалу был Ладарион Артез (США). Наш спортсмен проиграл и теперь поборется за бронзу.
86 кг
Садиг Мустафазаде проиграл в первом же поединке Александру Борше (Румыния) и прекратил борьбу.
125 кг
Юсиф Дурсунов в своем первом поединке одержал победу над Александром Абранишвили (Грузия). После этого наш спортсмен выбил в 1/8 финала армянина Чахатура Чахатуряна. Дурсунов проиграл Хакану Бююкчингилю (Турция) в 1/4 финала. Его соперник не вышел в финал, поэтому чемпионат для Юсифа завершился.
1/8 финала
92 кг
Анар Джафарли в своем первом поединке победил Никиту Гобарца со счетом 10:0. Затем он проиграл Сали Юсрефову со счетом 3:5. Если соперник выйдет в финал, Анар примет участие в утешительном поединке за бронзу.
Отметим, что сборная Азербайджана завоевала на чемпионате мира 1 серебряную и 2 бронзовые медали. В соревнованиях борцов греко-римского стиля Джоджу Самедов (87 кг) завоевал серебряную медаль, Руслан Нуруллаев (72 кг) - бронзовую. Наргиз Самедова (55 кг) завершила турнир на третьем месте. Чемпионат мира завершится 8 сентября.
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