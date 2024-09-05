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ЧМ: Рузанна и Наргиз поборются за бронзу

Борьба
Новости
5 Сентября 2024 13:16
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ЧМ: Рузанна и Наргиз поборются за бронзу

В четвертый день чемпионата мира (ЧМ) по борьбе U20, который проходит в испанском Понтеведра, определятся первые медалисты в соревнованиях по женской борьбе.

İdman.biz сообщает, что у нашей сборной есть шанс завоевать 2 медали.

За бронзовые медали поборются Наргиз Самедова (55 кг) и Рузанна Мамедова (59 кг).

Чемпионат мира по борьбе U20
Греко-римская борьба

55 кг

В первом поединке Наргиз Самедова оказалась сильнее китаянки Лисюань Чен - 18:13. Далее наша спортсменка проиграла Калиум Бямбасурэн из Монголии в 1/4 финала со счетом 2:6. Поскольку ее соперница вышла в финал, наша борчиха получила возможность побороться за бронзу, победив в утешительном поединке за бронзу Кейтлин Медс (Канады). Ее соперницей будет японка Хонда Карина.

59 кг

Рузанна Мамедова в первом поединке победила польку Николу Василевскую со счетом 4:2. В 1/4 финала наша спорстменка победила китаянку Ифань Чжу (4:0). Соперницей Рузанны в полуфинале была Сакура Ониши (Япония). Поединок завершился победой азиатской борчихи. Рузанна встретится с Коман Комал (Индия) в бою за бронзовую медаль.

Отметим, что сборную Азербайджана на чемпионате мира представляют 25 спортсменов. Чемпионат мира завершится 8 сентября.

İdman.biz

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