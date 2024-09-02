"У Азербайджана появился новый вундеркинд"

«Азербайджан, возможно, нашел своего нового вудеркинда».

Как сообщает İdman.biz, так отреагировал на победу борца греко-римского стиля Турана Дашдемирова (51 кг) на чемпионате мира среди юношей в Аммане (Иордания) Объединенный мир борьбы (UWW).

Организация отметила нашего спортсмена как одного из лучших борцов августа.

«Туран Дашдемиров постепенно становится тем спортсменом, который побеждает в возрастных группах. Двукратный чемпион Европы U-17, Туран теперь стал двукратным чемпионом мира. В Аммане он завоевал золотую медаль на 51 кг. Свою победу на мундиале прошлого года, Дашдамиров использовал как вдохновение и вновь выиграл титул», - подчеркивает UWW.

İdman.biz