2 Сентября 2024
RU

"У Азербайджана появился новый вундеркинд"

Борьба
Новости
2 Сентября 2024 09:21
15
"У Азербайджана появился новый вундеркинд"

«Азербайджан, возможно, нашел своего нового вудеркинда».

Как сообщает İdman.biz, так отреагировал на победу борца греко-римского стиля Турана Дашдемирова (51 кг) на чемпионате мира среди юношей в Аммане (Иордания) Объединенный мир борьбы (UWW).

Организация отметила нашего спортсмена как одного из лучших борцов августа.

«Туран Дашдемиров постепенно становится тем спортсменом, который побеждает в возрастных группах. Двукратный чемпион Европы U-17, Туран теперь стал двукратным чемпионом мира. В Аммане он завоевал золотую медаль на 51 кг. Свою победу на мундиале прошлого года, Дашдамиров использовал как вдохновение и вновь выиграл титул», - подчеркивает UWW.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

ЧМ: в первый день выступят 5 борцов
09:41
Борьба

ЧМ: в первый день выступят 5 борцов

Сегодня в испанском Понтеведре стартует чемпионат мира (ЧМ) по борьбе U-20
Определился состав нашей сборной, которая отправится на ЧМ
31 Августа 19:18
Борьба

Определился состав нашей сборной, которая отправится на ЧМ

2-8 сентября в испанском Понтеведре пройдет чемпионат мира по борьбе U20
"Какая легендарная карьера! Спасибо за все воспоминания, Гаджи" - ФОТО
30 Августа 19:17
Борьба

"Какая легендарная карьера! Спасибо за все воспоминания, Гаджи" - ФОТО

Объединенный мир борьбы (UWW) опубликовал пост, посвященный прославленному азербайджанскому борцу вольного стиля Гаджи Алиеву
"В женскую борьбу приходит очень мало девушек"
27 Августа 12:14
Борьба

"В женскую борьбу приходит очень мало девушек"

"Мы хотим добиться максимальных результатов с теми спортсменками, которые у нас есть"
ЧМ: В последний день наша сборная завоевала две медали
25 Августа 20:07
Борьба

ЧМ: В последний день наша сборная завоевала две медали

Сегодня в столице Иордании Аммане завершится чемпионат мира (ЧМ) по борьбе U17
ЧМ: два азербайджанских борца завоевали бронзовые медали
24 Августа 20:45
Борьба

ЧМ: два азербайджанских борца завоевали бронзовые медали

В столице Иордании Аммане продолжается чемпионат мира по борьбе U17

Самое читаемое

Париж-2024: Имамеддин Халилов - паралимпийский чемпион! - ФОТО
31 Августа 00:43
Париж-2024

Париж-2024: Имамеддин Халилов - паралимпийский чемпион! - ФОТО

Летние Паралимпийские игры Париж-2024 продолжаются
Лига Европы: Определились соперники "Карабаха" на этапе Лиги - ТОТТЕНХЭМ, АЯКС, ОЛИМПИАКОС, ЛИОН и другие
30 Августа 15:41
Азербайджанский футбол

Лига Европы: Определились соперники "Карабаха" на этапе Лиги - ТОТТЕНХЭМ, АЯКС, ОЛИМПИАКОС, ЛИОН и другие

Сегодня состоялась жеребьевка этапа Лиги Лиги Европы
Джасур Ибадлы выиграл чемпионат мира, бронза у Мехти Аббасова - ФОТО
31 Августа 07:29
Дзюдо

Джасур Ибадлы выиграл чемпионат мира, бронза у Мехти Аббасова - ФОТО

В Лиме (Перу) продолжается чемпионат мира по дзюдо среди кадетов
Гурбан Гурбанов: "Жеребьевкой доволен"
30 Августа 17:21
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов: "Жеребьевкой доволен"

"Все наши соперники - серьезные команды"