Определился состав нашей сборной, которая отправится на ЧМ

2-8 сентября в испанском Понтеведре пройдет чемпионат мира (ЧМ) по борьбе U20.

Как сообщает İdman.biz, объявлен состав сборной Азербайджана, которая примет участие в нем.

К соревнованиям, в которых примут участие около 700 спортсменов, сперва присоединятся борцы греко-римского стиля. Под руководством старшего тренера Нуреддина Раджабова и тренеров Эмина Ахмедова и Зохраба Аббасова нашу страну будут представлять Рахим Гасанов (55 кг), Турал Ахмедов (60 кг), Магомед Шукурзаде (63 кг), Таваккюль Газиев (67 кг), Руслан Нуруллаев (72 кг), Давуд Мамедов (77 кг), Исмаил Рзаев (82 кг), Джоджу Самедов (87 кг), Микаил Исмаилов (97 кг) и Мазаим Марданов (130 кг).

Позже под руководством старшего тренера Ровшана Умудова и тренера Солмаз Адиловой на ковер выйдут наши борчихи. В состав команды вошли Айсель Мамедзаде (50 кг), Асмер Джанкуртаран (53 кг), Наргиз Самедова (55 кг), Рузанна Мамедова (59 кг) и Гюнай Гурбанова (62 кг).

Ближе к концу чемпионата эстафета перейдет к борцам вольного стиля. Задачи старшего тренера Арифа Абдуллаева, тренеров Ровшана Гаджиева и Назима Алиджанова постараются успешно выполнить Башир Вердиев (57 кг), Джамал Аббасов (61 кг), Айхан Абдуллазаде (65 кг), Омар Гюльмамедов (70 кг), Аганазар Новрузов (74 кг), Эмин Годжаев (79 кг), Садиг Мустафазаде (86 кг), Анар Джафарли (92 кг), Хетаг Карсанов (97 кг) и Юсиф Дурсунов (125 кг).

Отметим, что на чемпионате мира наши судьи I категории Эльман Исмайлов и Башир Исазаде будут защищать справедливость.

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