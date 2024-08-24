ЧМ: трое наших борцов в шаге от медали

В столице Иордании Аммане продолжается чемпионат мира (ЧМ) по борьбе U17.

İdman.biz сообщает, что сегодня на чемпионате мира определятся первые призеры в вольной борьбе.

За медали будут бороться 3 спортсмена сборной Азербайджана.

Чемпионат мира по борьбе U17

Вольная борьба

5️5️ кг

Гусейн Гусейнов, проигравший в полуфинале, проведет бой за бронзу. Ему предстоит встретиться с Гагиком Хазаряном из Армении.

80 кг

В утешительных поединках Магомед Аббасзаде сначала победил кыргызстанца Ганбата Церенпунцака, а затем представителя Индии Вевика Вевика. За третье место наш борец встретится с Артуром Костюком (Украина).

1️1️0️ кг

За бронзовую медаль поборется Магомед Гантемиров, победивший в утешительном бою Ярослава Кохана (AIN). Его соперником станет Кигия Лукунидзе из Грузии.

Отметим, что победители остальных пяти весовых категорий вольной борьбы определятся завтра.

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