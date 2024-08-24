ЧМ: трое наших борцов в шаге от медали

В столице Иордании Аммане продолжается чемпионат мира (ЧМ) по борьбе U17.
İdman.biz сообщает, что сегодня на чемпионате мира определятся первые призеры в вольной борьбе.
За медали будут бороться 3 спортсмена сборной Азербайджана.
Чемпионат мира по борьбе U17
Вольная борьба
5️5️ кг
Гусейн Гусейнов, проигравший в полуфинале, проведет бой за бронзу. Ему предстоит встретиться с Гагиком Хазаряном из Армении.
80 кг
В утешительных поединках Магомед Аббасзаде сначала победил кыргызстанца Ганбата Церенпунцака, а затем представителя Индии Вевика Вевика. За третье место наш борец встретится с Артуром Костюком (Украина).
1️1️0️ кг
За бронзовую медаль поборется Магомед Гантемиров, победивший в утешительном бою Ярослава Кохана (AIN). Его соперником станет Кигия Лукунидзе из Грузии.
Отметим, что победители остальных пяти весовых категорий вольной борьбы определятся завтра.
İdman.biz