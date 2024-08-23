Чемпионат мира: Назрин, Гюнай и Захра на пьедестале почета

В столице Иордании Аммане продолжается чемпионат мира по борьбе U17.
İdman.biz сообщает, что на пятый день чемпионата мира завершится борьба женщин-борцов.
3 спортсменки сборной Азербайджана боролись за третьи места.
Чемпионат мира U17
Женская борьба
40 кг
Назрин Ахмедли, проигравшая в полуфинале, боролась за бронзовую медаль. Ее соперницей была Сентпал Вивьен из Венгрии. Наша спортсменка победила со счетом 11:6 и завоевала бронзовую медаль.
6️1️ кг
За третье место боролась также Гюнай Гурбанова, которая не смогла выйти в финал. Она сразилась с Ражнита Ражнита (Индия), победила соперницу со счетом 6:2 и завоевала бронзовую медаль.
6️9️ кг
Захра Керимзаде в поединке за третье место встретилась с представительницей Турции Джин Илайдой и победила со счетом 6:4, завоевав бронзовую медаль.
Отметим, что наша сборная отправилась на чемпионат мира в составе 6 борчих, 3 из которых покинули соревнования без медалей.
İdman.biz