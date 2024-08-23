Чемпионат мира: Назрин, Гюнай и Захра на пьедестале почета

В столице Иордании Аммане продолжается чемпионат мира по борьбе U17.

İdman.biz сообщает, что на пятый день чемпионата мира завершится борьба женщин-борцов.

3 спортсменки сборной Азербайджана боролись за третьи места.

Чемпионат мира U17

Женская борьба

40 кг

Назрин Ахмедли, проигравшая в полуфинале, боролась за бронзовую медаль. Ее соперницей была Сентпал Вивьен из Венгрии. Наша спортсменка победила со счетом 11:6 и завоевала бронзовую медаль.

6️1️ кг

За третье место боролась также Гюнай Гурбанова, которая не смогла выйти в финал. Она сразилась с Ражнита Ражнита (Индия), победила соперницу со счетом 6:2 и завоевала бронзовую медаль.

6️9️ кг

Захра Керимзаде в поединке за третье место встретилась с представительницей Турции Джин Илайдой и победила со счетом 6:4, завоевав бронзовую медаль.

Отметим, что наша сборная отправилась на чемпионат мира в составе 6 борчих, 3 из которых покинули соревнования без медалей.

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