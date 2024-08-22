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Талех Исрафилов оценил выступление наших борцов на чемпионате мира

Борьба
Новости
22 Августа 2024 14:14
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Талех Исрафилов оценил выступление наших борцов на чемпионате мира

«Чемпионат мира прошел очень хорошо».

Об этом İdman.biz заявил главный тренер сборной Азербайджана по греко-римской борьбе U-17 Талех Исрафилов.

Он оценил выступление своей команды на чемпионате мира, проходившем в столице Иордании Аммане. По словам опытного специалиста, золотые медалисты Туран Дашдемиров (51 кг) и Айхан Джавадов (60 кг) показали свою форму:

«На соревнованиях были очень сильные борцы. Встречи были очень напряженными. Члены нашей команды упорно боролись за медали. Убедительное впечатление произвел и бронзовый призер Амрах Амрахов (48 кг). Он правильно выполнил задания, которые мы ему дали, и не остался без медали. Другой наш спортсмен Юсиф Ахмедли (71 кг) не смог выйти в финал из-за ошибок и безграмотности судей. Орхан Гаджиев (80 кг) также проиграл в полуфинале из-за несправедливости, допущенной судьями сознательно или неосознанно».

Исрафилов заявил, что если бы в финал вышли еще один-два борца, наша сборная могла бы стать чемпионом мира в командном зачете:

«Эмилю Абдуллаеву (65 кг) помешала травма. Однако, несмотря ни на что, он все равно хорошо сражался».

Отметим, что сборная Азербайджана заняла 3-е место на чемпионате мира, завоевав 2 золотые и 1 бронзовую медали.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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