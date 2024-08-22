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Двукратный чемпион мира: "Стараюсь брать с них пример"

Борьба
Новости
22 Августа 2024 13:24
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Двукратный чемпион мира: "Стараюсь брать с них пример"

«Мой самый сложный поединок на чемпионате мира был в финале. Хотя вначале я проигрывал 1:3, мне удалось собраться. Я выиграл, сделав счет 3:3».

Как передает İdman.biz, об этом заявил азербайджанский борец греко-римского стиля Туран Дашдемиров.

Наш спортсмен, завоевавший золотую медаль на чемпионате мира по борьбе U17, проходившем в Иордании, во второй раз стал сильнейшим на планете. Выступавший в весе 51 кг Туран сделал заявление пресс-службе Всемирного союза борьбы (UWW):

«Я приехал сюда как чемпион мира и двукратный чемпион Европы среди борцов до 17 лет. Я чувствовал, что соперники готовятся встретиться со мной. Но тактику не изменил и придерживался плана. У меня уже есть титулы и в мире, и в Европе. Сейчас планирую добиться таких же успехов на уровне U-20. У нас в Азербайджане много хороших борцов: Эльдениз Азизли, Санан Сулейманов, Хасрат Джафаров. Я стараюсь брать с них пример».

Отметим, что наш борец, добившийся 20 побед подряд, со следующего года будет участвовать в турнирах уровня U-20.

İdman.biz

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