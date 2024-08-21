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Наша сборная заняла 3-е место

Борьба
Новости
21 Августа 2024 22:47
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Наша сборная заняла 3-е место

Завершились соревнования по греко-римской борьбе на чемпионате мира U17, проходящем в иорданском Аммане.

İdman.biz сообщает, что наша команда заняла 3-е место в общекомандном зачёте.

Сборная, участвовавшая в чемпионате мира под руководством старшего тренера Талеха Исрафилова, тренеров Назима Ахмедова и Расима Агаева, завоевала 3 медали.

Туран Дашдемиров (51 кг) и Айхан Джавадов (60 кг) победили всех своих соперников и стали чемпионами мира. Амрах Амрахов (48 кг) завоевал бронзовую медаль.

В итоге наша сборная набрала 105 очков и стала третьей в мире в командному зачете. Первое место занял Иран (140), второе - Узбекистан (113).

İdman.biz

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